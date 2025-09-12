Nyhed
Flux beslag 10-pak
Installer eller geninstaller nemt dine Hue Flux og Flux ultra-bright LED strips på en hvilken som helst overflade i dit hjem med disse specialdesignede monteringsbeslag. Skruer og tape medfølger, hvilket sikrer nem montering under skabe og på vægge med struktur samt giver lang installationsstøtte. Det gennemsigtige design sikrer uafbrudt lys med både ensartethed og kvalitet.
Nuværende pris er 99,00 kr.
- Køb nu, betal senere med Klarna
- Fri fragt over 500 kr.
- 30 dages gratis retur
- 2-3 dages levering
- Sikker checkout
Produkt højdepunkter
- Monter eller klæb på forskellige overflader
- Skruer og tape medfølger
- Robust og gennemsigtigt design
- Nem installation af LED strips
- Inkluderer 10 beslag
Populære produkter
Nyhed
Lightstrips
Flux hjørnestik 4-pak
Forbind 2 stykker LED strips
90-graders hjørnestik
Giver ensartet lys
Gør-det-selv-venligt
149,00 kr.
Smart button
Smart button
Batteridrevet
45 mm
Mat design
Fastgøres magnetisk eller med beslag
169,00 kr.
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Gennemsigtig
Materiale
PC