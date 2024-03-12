Uanset hvilket Philips Hue startsæt du har, er det nemt at konfigurere. Saml dine pærer, din Hue Bridge og eventuelt tilbehør, og begiv dig ud på din rejse mod intelligent belysning.
Konfigurationsvejledning
Sådan konfigurerer du et startsæt
Konfigurer et startsæt
- Download Hue appen fra App Store eller Google Play Store.
- Åbn Hue appen. Sørg for, at din telefon er forbundet til samme Wi-Fi-netværk som din Hue Bridge.
- Følg vejledningen på skærmen for at forbinde din Hue Bridge til appen.
- Når din Hue Bridge er forbundet, begynder Hue appen at søge efter lyskilder. Følg vejledningen på skærmen for at færdiggøre konfigurationen.
- Hvis der fulgte tilbehør med dit startsæt, kan du nemt tilføje det på samme tid:
Se, hvordan du konfigurerer en Hue Dimmer switch
Har du brug for hjælp?
Hvis du har brug til yderligere hjælp til konfiguration af dit startsæt, kan du gennemse vores ofte stillede spørgsmål eller kontakte Philips Hue Support.
Ofte stillede spørgsmål om Hue Bridge >
Ofte stillede spørgsmål om Hue appen >
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.