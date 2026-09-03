Gestalte Dein Hue Entertainment-Setup

Du bist Dir nicht sicher, wie Du Deine Philips Hue Lampen mit Deinem Fernseher synchronisierst?
Egal, ob Du eine einfache Einrichtung oder das ultimative Erlebnis suchst – es gibt für jedes Zuhause die passende Hue Sync-Option.

Wie möchtest Du Deine Lampen synchronisieren?

Ich möchte meine Philips Hue Lampen mit meinem Samsung oder LG Fernseher synchronisieren.

Ich möchte meine Philips Hue Lampen mit meinem Samsung oder LG Fernseher synchronisieren.

Ich möchte meine Philips Hue Lampen mit allem synchronisieren, was auf meinem Fernseher läuft.

Ich möchte meine Philips Hue Lampen mit allem synchronisieren, was auf meinem Fernseher läuft.

Ich möchte meine Philips Hue Lampen mit Inhalten von HDMI-Geräten synchronisieren.

Ich möchte meine Philips Hue Lampen mit Inhalten von HDMI-Geräten synchronisieren.

Ein Setup mit TV-Bildschirm mit Entertainment-Beleuchtung und der Philips Hue Sync TV App.

Sync TV App

Meine Lampen mit meinem Samsung oder LG Fernseher synchronisieren

Synchronisiere Deine Philips Hue Lampen mit der Hue Sync TV App direkt mit kompatiblen Samsung und LG Fernsehern. Genieße immersive Beleuchtung, die in Echtzeit auf alle Inhalte auf dem Bildschirm reagiert – einschließlich integrierter Streaming-Apps, Filmen, Sport und Spielen. Keine zusätzliche Sync-Hardware notwendig.

Das brauchst Du
- Kompatibler Samsung oder LG Fernseher*
- Mindestens eine farbfähige Hue Lampe
- Hue Sync TV App (Abonnement erforderlich)
- Hue Bridge
- Hue App

Ideal für
- Synchronisation mit TV-Apps und Fernsehprogrammen
- Gelegentliches Gaming
- Einfache Einrichtung ohne zusätzliche Hardware

Unsere Top-Empfehlungen für die Hue Sync TV App

Demnächst verfügbar
Philips Hue Play Gradient Lightstrip 65"

Philips Hue Play Gradient Lightstrip 65"

Wallwashing-Effekte mit Farbverlauf
RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Sync App oder Gerät erforderlich

99,99 €

Bald erhältlich

Demnächst verfügbar
Philips Hue Play Gradient Lightstrip, 85"

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Wallwashing-Effekte mit Farbverlauf
RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Sync App oder Gerät erforderlich

119,99 €

Bald erhältlich

Neu
Tischleuchte Hue Play

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RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box

79,99 €

Play Gradient Light Tube schwarz kompakt

Play Gradient Light Tube schwarz kompakt

Konzipiert für Fernsehgeräte von 40 bis 55 Zoll
Integriert weißes und farbiges Licht
Inklusive Netzteil
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

209,99 €

Play Gradient Light Tube schwarz groß

Play Gradient Light Tube schwarz groß

Konzipiert für Fernseher ab 60 Zoll
Inklusive Netzteil
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

229,99 €

Neu
Hue Play Floor Stehlampe groß

Hue Play Floor Stehlampe groß

RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box

149,99 €

Neu
Hue Play Floor Stehlampe kompakt

Hue Play Floor Stehlampe kompakt

RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box

139,99 €

Demnächst verfügbar
Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro 65"

Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro 65"

Ultraweiche Farbverläufe
OmniGlow-Technologie
Chromasync Farbenpräzision
Sync App oder Gerät erforderlich

159,99 €

Bald erhältlich

Demnächst verfügbar
Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro 85"

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Ultraweiche Farbverläufe
OmniGlow-Technologie
Chromasync Farbenpräzision
Sync App oder Gerät erforderlich

179,99 €

Bald erhältlich

Demnächst verfügbar
Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro 100"

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Ultraweiche Farbverläufe
OmniGlow-Technologie
Chromasync Farbenpräzision
Sync App oder Gerät erforderlich

199,99 €

Bald erhältlich

Erstelle Dein Set
Bridge Pro

Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

149,99 €

FAQ zur Hue Sync TV App

Welche Fernseher sind kompatibel?*

Wie fange ich an?

Benötige ich eine Hue Bridge, um meine Lampen mit meinem Samsung oder LG Fernseher zu synchronisieren?


 

Ein Philips Hue Play Screen Sync Gerät mit Fisheye-Objektiv ist an einem Fernseher befestigt und erkennt die Bildschirminhalte.

Play Screen Sync

Synchronisation meiner Lampen mit allem, was auf meinem Fernseher läuft

Mit dem Play Screen Sync Gerät bringst Du TV-Lichtsynchronisierung auf Fernseher bis 85 Zoll. Das Gerät wird an Deinem Fernseher befestigt. Sein Fisheye-Objektiv erfasst die Inhalte und Farben auf dem Bildschirm und synchronisiert Deine Hue Lampen in Echtzeit mit allen Inhalten – einschließlich TV-Apps und Fernsehprogrammen. 

Das brauchst Du
- Play Screen Sync Gerät
- Mindestens einen Hue TV-Lightstrip*
- Hue App

Ideal für
- Synchronisation aller Bildschirminhalte
- TV-Apps und Fernsehprogramme
- Einfache Plug-and-Play-Einrichtung

Das brauchst Du ...

Neu
Philips Hue Play Screen Sync

Philips Hue Play Screen Sync

Einfache Plug-and-Play Lösung
Inhalte per Hue App synchronisieren
Fisheye - Vollbildaufnahme
Farbabstimmungsalgorithmus

119,99 €

FAQ zu Play Screen Sync

Was ist Play Screen Sync?

Warum Play Screen Sync?

Benötige ich eine Hue Bridge, um meine Lampen mit Play Screen Sync zu synchronisieren?*


 

Unsere Top-Empfehlungen für Play Screen Sync

Neu
Tischleuchte Hue Play

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RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box

79,99 €

Play Lightbar Doppelpack

Play Lightbar Doppelpack

Doppelpack
Integrierte LED
Weiß
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*

149,99 €

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Play Lightbar Doppelpack

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Doppelpack
Integrierte LED
Schwarz
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*

149,99 €

Neu
Hue Play Floor Stehlampe groß

Hue Play Floor Stehlampe groß

RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box

149,99 €

Demnächst verfügbar
Philips Hue Play Gradient Lightstrip 65"

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Wallwashing-Effekte mit Farbverlauf
RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Sync App oder Gerät erforderlich

99,99 €

Bald erhältlich

Demnächst verfügbar
Philips Hue Play Gradient Lightstrip, 85"

Philips Hue Play Gradient Lightstrip, 85"

Wallwashing-Effekte mit Farbverlauf
RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Sync App oder Gerät erforderlich

119,99 €

Bald erhältlich

Eine Philips Hue Play Sync Box 4K, die auf einem Entertainment-Setup vor einem Fernseher aufgestellt ist.

Hue Play HDMI Sync Box 4K oder 8K

Synchronisation meiner Lampen mit Inhalten von HDMI-Geräten

Die Play HDMI Sync Box 4K und 8K synchronisieren Deine Lampen mit HDMI-Geräten wie Streaming-Boxen und Spielekonsolen und sorgen für eine schnelle, präzise Lichtsynchronisation in Echtzeit. Die Play HDMI Sync Box 4K eignet sich ideal für alltägliches Gaming und Filme in gestochen scharfem 4K. Die Play HDMI Sync Box 8K unterstützt höhere Auflösungen sowie Bildwiederholraten von bis zu 120 Bildern pro Sekunde für Gaming der nächsten Generation und anspruchsvolles Heimkino.

Das brauchst Du
- Hue Play HDMI Sync Box
- Mindestens einen Hue TV-Lightstrip*
- Hue App

Ideal für
- Synchronisation von Inhalten von HDMI-Geräten
- Anspruchsvolle Gaming-Setups
- Schnelle, flüssige TV-Lichtsynchronisierung

Das brauchst Du ...

Neu
Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K

Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K

Unterstützt 4K-Auflösung bei 60 Hz
Synchronisiere mit der Hue App
Einfaches, kompaktes Design
Einfache Einrichtung und Installation

149,99 €

FAQ zur HDMI Sync Box

Was benötigst Du für den Einstieg?

Was ist der Unterschied zwischen der Play HDMI Sync Box 4K und der Play HDMI Sync Box 8K?

Benötige ich eine Hue Bridge, um meine Lampen mit einer HDMI Sync Box zu synchronisieren?*


 

Unsere Top-Empfehlungen für die HDMI Sync Box

Neu
Hue Play Floor Stehlampe groß

Hue Play Floor Stehlampe groß

RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box

149,99 €

Neu
Hue Play Floor Stehlampe kompakt

Hue Play Floor Stehlampe kompakt

RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box

139,99 €

Hue Play Wallwasher

Hue Play Wallwasher

ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattschwarz

369,99 €

Hue Play Wallwasher

Hue Play Wallwasher

ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattweiß

369,99 €

Demnächst verfügbar
Philips Hue Play Gradient Lightstrip 65"

Philips Hue Play Gradient Lightstrip 65"

Wallwashing-Effekte mit Farbverlauf
RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Sync App oder Gerät erforderlich

99,99 €

Bald erhältlich

Demnächst verfügbar
Philips Hue Play Gradient Lightstrip, 85"

Philips Hue Play Gradient Lightstrip, 85"

Wallwashing-Effekte mit Farbverlauf
RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Sync App oder Gerät erforderlich

119,99 €

Bald erhältlich

Demnächst verfügbar
Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro 65"

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Ultraweiche Farbverläufe
OmniGlow-Technologie
Chromasync Farbenpräzision
Sync App oder Gerät erforderlich

159,99 €

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Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro 85"

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Ultraweiche Farbverläufe
OmniGlow-Technologie
Chromasync Farbenpräzision
Sync App oder Gerät erforderlich

179,99 €

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Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro 100"

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Ultraweiche Farbverläufe
OmniGlow-Technologie
Chromasync Farbenpräzision
Sync App oder Gerät erforderlich

199,99 €

Bald erhältlich

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Ideal für

Anspruchsvolles Home Entertainment
Anspruchsvolles Home Entertainment
Einfache Einrichtung für nahezu jeden Fernseher
Kompatible Samsung- und LG-Fernseher

Funktioniert mit TV-Apps

-
-
Synchronisiert alle TV-Inhalte
Synchronisiert alle TV-Inhalte

Funktioniert mit HDMI-Geräten

Synchronisiert alle TV-Inhalte
Synchronisiert alle TV-Inhalte

Einrichtungsaufwand

Erweitert
Erweitert
Einfach
Einfach

TV-Kompatibilität

Jeder Fernseher
Jeder Fernseher
Alle Fernseher bis 85 Zoll
Nur kompatible Fernseher

Hue Bridge erforderlich

Nein
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