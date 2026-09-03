Synchronisiere Deine Philips Hue Lampen mit der Hue Sync TV App direkt mit kompatiblen Samsung und LG Fernsehern. Genieße immersive Beleuchtung, die in Echtzeit auf alle Inhalte auf dem Bildschirm reagiert – einschließlich integrierter Streaming-Apps, Filmen, Sport und Spielen. Keine zusätzliche Sync-Hardware notwendig.



Das brauchst Du

- Kompatibler Samsung oder LG Fernseher*

- Mindestens eine farbfähige Hue Lampe

- Hue Sync TV App (Abonnement erforderlich)

- Hue Bridge

- Hue App

Ideal für

- Synchronisation mit TV-Apps und Fernsehprogrammen

- Gelegentliches Gaming

- Einfache Einrichtung ohne zusätzliche Hardware