Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kanal) für herkömmliche Lampen

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kanal) für herkömmliche Lampen
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kanal) für herkömmliche Lampen

Dieses Produkt ist für nicht smarte Lampen geeignet. Erweitere Dein Philips Hue Ökosystem um Deine herkömmlichen Leuchten, damit du sie wie Deine Hue Leuchten steuern kannst. Der kabelgebundene Ein-/Aus-Schalter ist mit den meisten herkömmlichen Leuchten kompatibel und lässt sich gemeinsam mit Deinen Hue Leuchten nutzen. Du musst Deine antiken Kronleuchter oder Designer-Fassungen nicht ersetzen. Mach die Leuchten, die Du liebst smart! Nach der Installation kannst Du Deine Leuchten über die Hue App, per Sprachassistent oder direkt über Deinen Wandschalter steuern. Erstelle Zeitpläne und Timer, die zu Deinem Tagesablauf passen. Dank Stromversorgung über die Hausverkabelung benötigst Du keine Batterien. Installiere ihn hinter Deinem Wandschalter oder in der Decke oberhalb Deiner Leuchte, sofern dort ein Neutralleiter vorhanden ist. Genieße mit einer Hue Bridge eine zuverlässige und reaktionsschnelle Steuerung, auch bei WLAN-Ausfall. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Verwandelt nicht smarte in smarte Lampen
  • Kontrolliere smarte und nicht smarte Lampen
  • Programmiere Timer und Zeitpläne
  • Ohne Batterie, Neutralleiter erforderlich
  • Mit einer Hue Bridge mehr Funktionen freischalten

Angesagte Produkte

Neu
Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kanäle) für herkömmliche Lampen

Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kanäle) für herkömmliche Lampen

Nicht-smarte Lichter Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Bridge mehr Funktionen freischalten

54,99 €

Erstelle Dein Set
Bridge Pro

Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

99,99 €

Neu
Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen

Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen

Dimmbare, nicht-smarte Lichter zu Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Hue Bridge mehr Funktionen freischalten

59,99 €

Datura Deckenleuchte

Datura Deckenleuchte

Diffuse Hintergrundbeleuchtung
Leistungsstarkes Vorderlicht
30 x 120 cm
Bis zu 4250 Lumen

399,99 €

Neu
Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Leuchten (1er-Pack)

Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Leuchten (1er-Pack)

Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
Macht vorhandene Schalter smart
Steuere Deine Räume und Zonen
Keine Batterie erforderlich

44,99 €

Erstelle Dein Set
Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack

Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack

Wird hinter dem vorhandenen Lichtschalter installiert
Personalisierte Szenenauswahl
Steuerung von Hue Lampen mit vorhandenem Schalter
Hue Bridge erforderlich

79,99 €

Perifo Schiene 1m weiß

Perifo Schiene 1m weiß

1 Meter
Passend für bis zu 5 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer kompakten Light Tube

69,99 €

Perifo gerader Steckverbinder weiß

Perifo gerader Steckverbinder weiß

Verbindet zwei Schienen
Gerades Design erstellen
Gerades Design erstellen

19,99 €

Erstelle Dein Set
Dimmschalter weiß V2

Dimmschalter weiß V2

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

21,99 €

Datura Deckenleuchte

Datura Deckenleuchte

Diffuse Hintergrundbeleuchtung
Leistungsstarkes Vorderlicht
60 x 60 cm
Bis zu 4300 Lumen

399,99 €

Erstelle Dein Set
Motion Sensor Outdoor schwarz

Motion Sensor Outdoor schwarz

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Witterungsbeständig
Automatisiert Deine Beleuchtung

59,99 €

Neu
Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)

Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)

Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
Macht vorhandene Schalter smart
Steuere Deine Räume und Zonen
Keine Batterie erforderlich

79,99 €

Erstelle Dein Set
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Warmweißes bis kaltweißes Licht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
energy.link.label

69,99 €

Play-Verlängerungskabel

Play-Verlängerungskabel

5 m Verlängerungskabel
Nur mit Hue Play kompatibel
Schwarz

16,99 €

Xamento Deckenleuchte L weiß

Xamento Deckenleuchte L weiß

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*

309,99 €

Nur noch wenige verfügbar

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay