Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600

Lleva a tu hogar una luz blanca cálida (2700 K) de primera calidad con nuestra bombilla más inteligente hasta la fecha. Con un brillo máximo de 1600 lúmenes y capacidades de regulación, puedes personalizar la iluminación para adaptarla a tus necesidades, ajustándola fácilmente desde el brillo máximo hasta un 5 % con la aplicación Hue.

Casquillo

Color de la luz

Modelo

Forma

Pack

  • Hasta 1600 lúmenes
  • Luz blanca cálida (2700 K)
  • Regulable hasta un 5 % de luminosidad
  • Control mediante aplicación o voz
  • Fácil instalación y uso
Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth

Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth

Con la aplicación Bluetooth, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación de tu hogar.Añade hasta 10 luces inteligentes y contrólalas todas con solo pulsar un botón en tu dispositivo móvil.

Controla las luces con la voz*

Controla las luces con la voz*

Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.

Define el ambiente adecuado con luz blanca suave

Define el ambiente adecuado con luz blanca suave

Las bombillas y luminarias Hue utilizan una luz blanca suave. Regulables de luz diurna brillante a luz nocturna tenue, estas luces inteligentes te permiten iluminar tu hogar con el nivel adecuado de luz cálida cuando lo necesites.

Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge

Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge

El Hue Bridge permite disfrutar de las características que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera de casa, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Añade un Bridge a tu configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar una tecnología segura y fiable, entre otras cosas. El Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente, como nunca antes habías visto.

Especificaciones

Duración

  • Número de ciclos de apagado y encendido

    50.000

  • Vida útil nominal

    25.000

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La bombilla

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

