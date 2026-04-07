Apliques murales para exteriores

Ilumina el exterior de tu hogar y añade carácter con unos elegantes apliques murales para exterior. ¡Elige entre una gran variedad de diseños!
White and Color Ambiance
Resonate Downward
±10 años de vida útil
Regulación inalámbrica instantánea
Requiere un Hue Bridge
El precio actual es 119,99 €
White and Color Ambiance
Aplique mural para exteriores Nyro
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 139,99 €
White and Color Ambiance
Aplique mural para exteriores Appear
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 159,99 €
Crea tu kit de inicio
White and Color Ambiance
Aplique mural para exteriores Resonate
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 159,99 €
White and Color Ambiance
Aplique mural para exteriores Appear
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 179,99 €
Crea tu kit de inicio
White and Color Ambiance
Proyector para exteriores Discover
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 199,99 €
Crea tu kit de inicio
White and Color Ambiance
Aplique mural para exteriores Impress
Cableado
Acabado en negro mate
240 x 120 mm
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 149,99 €
Crea tu kit de inicio
White and Color Ambiance
Aplique mural para exteriores Econic
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 189,99 €
White and Color Ambiance
Aplique mural de interior y exterior Dymera
Luz blanca y de color
Controla cada luz de forma individual
Control mediante aplicación o voz
Añade un Hue Bridge para disfrutar de más funciones
El precio actual es 219,99 €
White
Aplique mural para exteriores Inara
Incluye bombilla LED E27
Bombilla vintage con luz blanca suave
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 109,99 €
White
Aplique mural para exteriores Lucca
Incluye bombilla LED E27
Luz blanca cálida (2700 K)
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 99,99 €
White and Color Ambiance
Aplique mural para exteriores Resonate
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 169,99 €
1-12 de 20
Página de resultados 1 de 2 cargada
1 2