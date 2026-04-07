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Apliques LED de exterior

Apliques murales para exteriores

Ilumina el exterior de tu hogar y añade carácter con unos elegantes apliques murales para exterior. ¡Elige entre una gran variedad de diseños!

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Precio

20 productos
Primer plano del frente de Resonate Downward

White and Color Ambiance

Resonate Downward

±10 años de vida útil
Regulación inalámbrica instantánea
Requiere un Hue Bridge
Primer plano del frente de Aplique mural para exteriores Nyro

White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Nyro

LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Aplique mural para exteriores Appear

White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Appear

LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Aplique mural para exteriores Resonate

White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Resonate

LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Aplique mural para exteriores Appear

White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Appear

LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Proyector para exteriores Discover

White and Color Ambiance

Proyector para exteriores Discover

LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Aplique mural para exteriores Impress

White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Impress

Cableado
Acabado en negro mate
240 x 120 mm
Control inteligente con Hue Bridge*
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Aplique mural para exteriores Econic

White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Econic

LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Aplique mural de interior y exterior Dymera

White and Color Ambiance

Aplique mural de interior y exterior Dymera

Luz blanca y de color
Controla cada luz de forma individual
Control mediante aplicación o voz
Añade un Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Aplique mural para exteriores Inara

White

Aplique mural para exteriores Inara

Incluye bombilla LED E27
Bombilla vintage con luz blanca suave
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Aplique mural para exteriores Lucca

White

Aplique mural para exteriores Lucca

Incluye bombilla LED E27
Luz blanca cálida (2700 K)
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Aplique mural para exteriores Resonate

White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Resonate

LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
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Guía de apliques de exterior

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