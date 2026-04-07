Apliques murales para exteriores

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Color de la luz Color de la luz Blanco suave de brillo cálido (4) Luz de colores (16) Gradient (0)

Color del producto Color del producto Antracita (1) Negro (15) Acero inoxidable (4) White (0)

Tipo de pack Tipo de pack Pack individual (20) Pack de tres (0) Extensión (0) Kit básico con fuente de alimentación (0)

Conexión eléctrica Conexión eléctrica Cables en electricidad (19) Con enchufe (1)

Baja tensión Baja tensión No (19) Sí (1)

Estanco al agua Estanco al agua Está bien para zonas húmedas (20)

Índice IP Índice IP IP65 (0) IP44 (20) IP67 (0)

Tipo de producto Tipo de producto Pedestal (9) Tira de luces (2) Aplique mural (20) Foco (1) Cámaras de seguridad (1) Ver menos

Fuente de luz Fuente de luz LED integrado (17) Bombilla no integrada (3)

Disponibilidad Disponibilidad En stock (20)