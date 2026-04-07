Cámaras de seguridad doméstica

Con batería o con cable, blanca o negra: tú decides cómo vigilar tu casa con cámaras de seguridad.
Hue
Cámara de seguridad con cable
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Se conecta a la toma de corriente
Soporte de pared incluido
El precio actual es 139,99 €
Hue
Kit de inicio Secure con cámara
Hasta 1055 lúmenes*
Luz blanca y de color
Incluye cámara y sensores
Puente incluido
El precio actual es 349,99 €
Hue
Cámara de seguridad con cable
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Se conecta a la toma de corriente
Soporte de pared incluido
El precio actual es 139,99 €
Hue
Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Se conecta a la toma de corriente
Soporte incluido
El precio actual es 159,99 €
Hue
Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Se conecta a la toma de corriente
Soporte incluido
El precio actual es 159,99 €
Hue
Cámara de seguridad con batería
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Alimentación por baterías
Soporte de pared incluido
El precio actual es 169,99 €
Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x2un)
Encriptación extremo a extremo (P2P)
Vídeo 1080HD
Con cable
Soporte pared incluido
El precio actual es 279,98 €
Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x3un)
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
El precio actual es 419,97 €
Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x2un)
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
El precio actual es 279,98 €
Hue
Proyector Philips Hue Secure con cámara
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo HD a 1080p
Luz blanca y de color
Se conecta a la red eléctrica de la casa
El precio actual es 249,99 €
Hue
Cámara de seguridad con batería
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Alimentación por baterías
Soporte de pared incluido
El precio actual es 169,99 €
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