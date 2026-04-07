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Cámaras de seguridad doméstica

Con batería o con cable, blanca o negra: tú decides cómo vigilar tu casa con cámaras de seguridad.

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11 productos
Primer plano del frente de Cámara de seguridad con cable

Hue

Cámara de seguridad con cable

Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Se conecta a la toma de corriente
Soporte de pared incluido
Primer plano del frente de Kit de inicio Secure con cámara

Hue

Kit de inicio Secure con cámara

Hasta 1055 lúmenes*
Luz blanca y de color
Incluye cámara y sensores
Puente incluido
Primer plano del frente de Cámara de seguridad con cable

Hue

Cámara de seguridad con cable

Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Se conecta a la toma de corriente
Soporte de pared incluido
Primer plano del frente de Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio

Hue

Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio

Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Se conecta a la toma de corriente
Soporte incluido
Primer plano del frente de Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio

Hue

Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio

Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Se conecta a la toma de corriente
Soporte incluido
Primer plano del frente de Cámara de seguridad con batería

Hue

Cámara de seguridad con batería

Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Alimentación por baterías
Soporte de pared incluido
Primer plano del frente de Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x2un)

Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x2un)

Encriptación extremo a extremo (P2P)
Vídeo 1080HD
Con cable
Soporte pared incluido
Primer plano del frente de Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x3un)

Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x3un)

End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
Primer plano del frente de Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x2un)

Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x2un)

End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
Primer plano del frente de Proyector Philips Hue Secure con cámara

Hue

Proyector Philips Hue Secure con cámara

Cifrado de extremo a extremo
Vídeo HD a 1080p
Luz blanca y de color
Se conecta a la red eléctrica de la casa
Primer plano del frente de Cámara de seguridad con batería

Hue

Cámara de seguridad con batería

Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Alimentación por baterías
Soporte de pared incluido
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