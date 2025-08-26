Ayuda

Guía de configuración

Cómo configurar un Hue sync box, interruptores, etc.

Elige tu producto

Philips Hue tiene una amplia variedad de accesorios para utilizar con sus luces inteligentes. Obtén las instrucciones de configuración adecuadas seleccionando tu producto a continuación.

 

Conoce Hue

Cómo funciona Hue

Cómo funciona Hue

Conoce las diferencias entre el uso de Philips Hue con Bluetooth o con un Hue Bridge.

Más información sobre Philips Hue
Lo que Hue puede hacer

Lo que Hue puede hacer

Explora todas las ventajas de la iluminación inteligente, incluida la creación del ambiente perfecto y de iluminación envolvente.

Descubre las ventajas
Introducción a Hue

Introducción a Hue

Lee consejos sobre cómo configurar los ajustes de iluminación inteligente.

Introducción

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay