16/02/2026

Lorsque vous comparez Hue White et White Ambiance, la principale différence réside dans le niveau de contrôle que vous avez sur la température de couleur de votre éclairage. Les deux options font partie du système d’éclairage connecté Philips Hue, mais elles sont conçues pour répondre à des besoins et des espaces différents à la maison.

Ce guide t'expliquera les différences entre les ampoules Hue White et White Ambiance afin de t'aider à choisir les lampes connectées adaptées à ta maison. Explore comment les produits Philips Hue peuvent être combinés pour créer un système d’éclairage connecté flexible.