Chaque fois qu’ils ont besoin d’un coup de main, d’une épaule sur laquelle pleurer ou simplement d’un conseil paternel, les enfants peuvent toujours compter sur la présence de papa. Pour la fête des Pères, offrez-lui un cadeau pour la maison intelligente pour montrer l'appréciation de toute la famille.

Les responsabilités quotidiennes de tous les pères sont similaires : réparer des vélos cassés (ou des cœurs!), faire l'imbécile ou simplement lever les enfants le matin, mais il n'y a pas deux pères exactement pareils.

Alors, pourquoi ne pas trouver des cadeaux de technologie intelligente pour papa qui montrent que vous le comprenez vraiment? Offrez-lui le cadeau Philips Hue parfait pour son type de personnalité afin de compléter son système ou l'aider à commencer. Et, si vous êtes papa, envoyez cette liste à vos proches pour leur suggérer des cadeaux de lumière intelligente pour la fête des Pères.