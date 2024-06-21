Cadeaux pour la fête des Pères : des lumières intelligentes pour tous les types de papas

Cadeaux pour la fête des Pères : des lumières intelligentes pour tous les types de papas

Chaque fois qu’ils ont besoin d’un coup de main, d’une épaule sur laquelle pleurer ou simplement d’un conseil paternel, les enfants peuvent toujours compter sur la présence de papa. Pour la fête des Pères, offrez-lui un cadeau pour la maison intelligente pour montrer l'appréciation de toute la famille.

Les responsabilités quotidiennes de tous les pères sont similaires : réparer des vélos cassés (ou des cœurs!), faire l'imbécile ou simplement lever les enfants le matin, mais il n'y a pas deux pères exactement pareils.

Alors, pourquoi ne pas trouver des cadeaux de technologie intelligente pour papa qui montrent que vous le comprenez vraiment? Offrez-lui le cadeau Philips Hue parfait pour son type de personnalité afin de compléter son système ou l'aider à commencer. Et, si vous êtes papa, envoyez cette liste à vos proches pour leur suggérer des cadeaux de lumière intelligente pour la fête des Pères.

Cadeaux malins pour le papa organisé

Se lever tôt le matin et faire en sorte que tout le monde soit prêt et quitte la maison à temps n'est pas une mince affaire, mais papa le fait avec le sourire aux lèvres. Facilitez-lui un peu les matinées avec une trousse de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance, c'est un excellent cadeau pour une maison intelligente qui lui permettra de démarrer avec l'éclairage intelligent.

Grâce à la trousse de démarrage, il pourra configurer des automatisations de réveil lumineux pour lui-même et pour les enfants permettant à tout le monde de se réveiller progressivement avec de la lumière au lieu d'alarmes hurlantes, créant ainsi un début de journée plus paisible et positif. Elle comporte également l’ambiance lumineuse Energize, un arrangement lumineux brillant et froid qui permet à tout le monde de se lever et d'être prêts à attaquer la journée avec juste la bonne quantité d'énergie.

Une idée brillante : l'éclairage intelligent Philips Hue offre également une commande vocale, ce qui rend les matinées encore plus faciles pour tous les parents. Au lieu de chercher l'interrupteur, papa peut simplement dire « Allume Energize dans la cuisine » sur son téléphone ou son assistant domestique intelligent, comme Amazon Alexa, l'Assistant Google ou Siri. Non seulement une commande vocale allumera instantanément les lumières, mais elle pourra également les régler pour obtenir la couleur et la luminosité parfaites.

Un père utilise les lumières intelligentes Philips hue dans la cuisine pour faciliter les routines matinales

Des cadeaux intelligents pour les papas qui aiment recevoir

Qu’est-ce qu’une ampoule a dit à l’autre? Tu es lumineuse!

Même si vous les avez déjà entendus dix fois, les blagues de papa sont indéniablement drôles. Après tout, il essaie juste de faire rire les enfants. La prochaine fois qu'il fera une blague, retenez vos gémissements et laissez-le prendre le devant de la scène en tant que comédien personnel de la famille.

Une lampe intelligente portable Hue Go peut être l'accessoire parfait dans son prochain numéro comique ou sa prochaine farce. Il peut contrôler les lumières au moyen de son téléphone ou d’un autre appareil mobile, les faisant s'allumer et s'éteindre ou changer de couleur pendant qu'un membre de la famille sans méfiance se demande ce qui se passe.

Et lorsqu'il n'est pas occupé à faire des blagues avec les enfants, papa peut utiliser Hue Go pour améliorer l'ambiance de sa prochaine réunion à la maison, que ce soit pour un dîner intime ou allumer le barbecue.

Cadeaux intelligents pour le papa qui répare les choses

Papa peut tout réparer, de la transmission de maman aux cœurs brisés des adolescents. Montrez à papa que ses compétences sont appréciées en lui offrant quelque chose de plus amusant à bricoler : un éclairage intelligent.

L'éclairage intelligent Philips Hue est facile à installer. Papa s'amusera donc beaucoup à organiser son système d'éclairage pour maison intelligente et à placer des détecteurs de mouvement hue et bandes lumineuses tout autour de la maison, à l'intérieur comme à l'extérieur.

S’il dispose d’un espace personnel, il peut aménager cette retraite avec l’éclairage intelligent de son choix. S'il préfère les activités de plein air, offrez-lui un cadeau dont il pourra profiter dans la cour arrière : l’éclairage directionnel Lily XL Philips Hue. Il pourra éclairer la cour avec des millions de couleurs possibles, puis l’admirer d’où il

veut : par la fenêtre du salon ou en traînant sur le porche après une dure journée à se salir les mains.

Des cadeaux intelligents pour le papa qui veut se détendre

Une fois les petits endormis, quelle meilleure façon pour papa de se détendre le soir que de se blottir sur le canapé pour une soirée cinéma? La bande lumineuse Hue Lightstrip l'aide à donner le ton parfait à ses films préférés. Il peut même créer une scène lumineuse adaptée au film d'action, à la comédie ou au drame qu'il choisit en utilisant uniquement sa voix : il lui suffit de le demander à son assistant de maison intelligente.

Une idée lumineuse : si papa est plus un joueur qu'un cinéphile, offrez-lui un cadeau qui améliorera son expérience de jeu. Le boîtier de synchronisation Philips Hue Play HDMI lui permet de connecter n'importe quelle console de jeu HDMI (y compris PlayStation et Xbox) aux lampes Philips Hue pour que toutes les actions du jeu prennent vie avec la lumière.

Un papa profite d'une expérience de jeu immersive avec les lumières intelligentes Philips hue
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