Vous êtes plutôt joueur sur console? Utilisez le boîtier de synchronisation HDMI Play 8K, qui prend en charge l’image de la plus haute qualité pour une expérience de synchronisation de lumière ultime. Grâce à ses quatre ports HDMI, vous pouvez connecter n’importe quelle console de jeu que vous utilisez, puis synchroniser vos jeux avec les lumières qui vous entourent.

Pour l’éclairage, utilisez la bande lumineuse à dégradé Play pour TV : elle est offerte en trois tailles et comprend des supports de montage, ce qui aide à la fixer à l’arrière de votre téléviseur.

Pour un mélange supplémentaire de lumière colorée, placez sous le téléviseur un tube lumineux à dégradé Play, que vous pouvez faire pivoter pour obtenir l’angle parfait. N’oubliez pas que vous pouvez synchroniser jusqu’à 10 lumières à la fois, ce qui vous permet d’en ajouter davantage dans la pièce pour un effet totalement immersif.