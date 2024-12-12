5er septembre 2024
Que vous souhaitiez créer la station de combat solo ultime ou un espace où vous et vos amis pouvez tuer des ennemis ensemble, les lumières de jeu créent des expériences de niveau supérieur. Voici nos meilleures idées d’éclairage pour salle de jeux.
Éclairage de jeu pour votre PC
Les éclairages de salle de jeu pour les configurations PC sont conçus pour vous offrir une expérience véritablement immersive, en particulier lorsque vous les synchronisez avec votre écran.
Rétroéclairage pour moniteurs
Les bandes lumineuses à dégradé de jeu pour PC ont été conçues pour le rétroéclairage des moniteurs. Conçue pour les configurations à un ou trois moniteurs, la bande lumineuse se fixe facilement à l’arrière des moniteurs grâce aux supports inclus. Les bandes lumineuses sont dotées de LED contrôlables individuellement avec des "zones" de couleur, ce qui garantit un mélange uniforme de lumière.
Lampes pour le jeu avec plus d’impact
Toutes les lampes dotées de capacités couleur Hue peuvent être ajoutées à une configuration de salle de jeu et synchronisées avec l’écran. Nos meilleurs choix sont les barres de lumière Play barres de lumière Play, qui peuvent être posées ou placées verticalement de chaque côté de votre moniteur. Une lampe de table Signe peut également être utilisée de chaque côté de votre espace de jeu PC pour un dégradé supplémentaire de lumière multicolore.
Synchronisez vos lumières de jeu
Une fois vos bandes lumineuses en position, vous pouvez les régler sur une lumière (ou sur plusieurs couleurs de lumière) pour créer une lueur multicolore autour de votre moniteur. Mais vous pouvez faire mieux : les synchroniser avec votre écran, afin que les lumières s’atténuent, s’éclairent et clignotent en fonction de l’action du jeu! L’application de bureau gratuite Hue Sync vous permet de synchroniser tout ce qui se trouve sur votre moniteur avec les lumières de votre salle de jeux PC.
Éclairage de jeu pour votre télé
Vous êtes plutôt joueur sur console? Utilisez le boîtier de synchronisation HDMI Play 8K, qui prend en charge l’image de la plus haute qualité pour une expérience de synchronisation de lumière ultime. Grâce à ses quatre ports HDMI, vous pouvez connecter n’importe quelle console de jeu que vous utilisez, puis synchroniser vos jeux avec les lumières qui vous entourent.
Pour l’éclairage, utilisez la bande lumineuse à dégradé Play pour TV : elle est offerte en trois tailles et comprend des supports de montage, ce qui aide à la fixer à l’arrière de votre téléviseur.
Pour un mélange supplémentaire de lumière colorée, placez sous le téléviseur un tube lumineux à dégradé Play, que vous pouvez faire pivoter pour obtenir l’angle parfait. N’oubliez pas que vous pouvez synchroniser jusqu’à 10 lumières à la fois, ce qui vous permet d’en ajouter davantage dans la pièce pour un effet totalement immersif.
Bureau le jour, salle de jeu la nuit
Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un espace exclusivement dédié aux jeux. Par exemple, votre espace de jeu pourrait également servir de chambre à coucher ou de bureau. Heureusement, vos lumières intelligentes peuvent créer l’atmosphère parfaite, que vous jouiez ou non.
Si votre salle de jeux est également un bureau, essayez de régler les lumières de votre salle de jeux au mode lumineux concentré pendant que vous travaillez. Il dispose d’un réglage de lumière blanche froide pour vous aider à vous concentrer. Votre espace de jeu est-il également une chambre à coucher? Essayez une automatisation Endormez-vous, qui transforme lentement les lumières en une lueur chaude et signale qu’il est temps d’aller au lit. Fini les séances de jeu nocturnes!