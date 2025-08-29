Comparez les caméras de sécurité intelligentes

Aide

Guide de comparaison des caméras de sécurité intelligentes

Hue Secure vous permet de choisir comment surveiller votre maison en temps réel, que ce soit avec une sonnette vidéo à votre porte d’entrée ou avec une caméra dans votre salon. Servez-vous de ce guide pour trouver la caméra qui convient le mieux à votre espace.

Caméra Hue à projecteur, caméra 2K filaire, caméra à batterie 2K et sonnette vidéo Hue Secure en noir.

Solde de fin de l'été
Projecteur Hue Secure avec caméra de Philips

Hue

Projecteur Hue Secure avec caméra de Philips
Chiffrement de bout en bout
Le projecteur s’allume lorsqu’un mouvement est détecté
Déclenche une alarme lumineuse
Fils connectés à l'électricité de la maison

$439.99

$339.99

Article presque épuisé

Solde de fin de l'été
Caméra filaire Secure

Hue

Caméra filaire Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Se branche dans une prise
Support mural inclus

$184.99

$159.99

Solde de fin de l'été
Caméra filaire Secure avec support de bureau

Hue

Caméra filaire Secure avec support de bureau
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Se branche dans une prise
Support inclus

$209.99

$169.99

Solde de fin de l'été
Caméra à batterie Secure

Hue

Caméra à batterie Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Alimentation par batterie
Support mural inclus

$229.99

$189.99

Article presque épuisé

Solde de fin de l'été
Support de bureau Secure

Hue

Support de bureau Secure
Conçu pour les caméras filaires Secure
Poids équilibré pour plus de stabilité
Dissimule les fils pour un style homogène
Disponible en noir et blanc

$64.99

$51.99

Article presque épuisé

Solde de fin de l'été
Câble basse tension pour caméra Secure 3 m (9,8 pi) | Philips Hue

Hue

Câble basse tension pour caméra Secure 3 m (9,8 pi) | Philips Hue
Conçu pour les caméras Secure
Se connecte au système à basse tension
Câble de rallonge
Longueur de 3 m (9,8 pi)

$39.99

$31.99

Solde de fin de l'été
Câble anti-chute Secure

Hue

Câble anti-chute Secure
Compatible avec toutes les caméras Secure
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité
Rend le retrait indésirable plus difficile
Recommandé pour les caméras installées à plus de 2 m de hauteur

$19.99

$15.99

Solde de fin de l'été
Support de caméra Secure avec piquet pour installation au sol

Hue

Support de caméra Secure avec piquet pour installation au sol
Conçu pour les caméras Secure
Faciles à installer à l’extérieur
Placez la piquet directement dans un sol solide
Conçu pour être utilisé avec un système à basse tension

$49.99

$39.99

Article presque épuisé

Solde de fin de l'été
Pont

Hue

Pont

Configuration simple
Commande intelligente
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale

$69.99

$55.99

Solde de fin de l'été
Capteur de contact Secure

Hue

Capteur de contact Secure
Installation sans fil
Automatise vos lumières
Longue de durée de vie de la pile
Se monte sur les portes et les fenêtres

$49.99

$39.99

Solde de fin de l'été
Trousse de démarrage Secure avec caméra

Hue

Trousse de démarrage Secure avec caméra
Jusqu'à 1 055 lumens*
Ampoule blanche et colorée
Caméra et capteurs inclus
Pont inclus

$499.99

$409.99

Article presque épuisé

Solde de fin de l'été
Caméra filaire Secure

Hue

Caméra filaire Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Se branche dans une prise
Support mural inclus

$369.99

$279.99

Une sonnette vidéo Hue Secure en noir.

Sécurisez votre porte avec de la lumière

Voici la sonnette vidéo Hue Secure : recevez des alertes de mouvement, vérifiez qui est là grâce à la vue en direct et déclenchez l’allumage ou le clignotement de vos lampes Philips Hue lorsque quelqu’un se présente à la porte.

Comparez les caméras de sécurité intelligentes

Caméra filaire

En savoir plus

Caméra à batterie

En savoir plus

Caméra à projecteur

En savoir plus

Sonnette vidéo filaire

En savoir plus

Modèle 2K disponible

Modèle 1080p disponible

Aspect de l’image

16:09
16:09
16:09
1:1

Lumière intégrée

Peut être utilisé à l’extérieur

Support d’installation

Support pour bureau, mur ou plafond
Support pour mur ou plafond
Montage mural
Montage mural

Alimentation

Se branche dans une prise
Batterie rechargeable
Se raccorde à l’électricité
Se raccorde à l’électricité

Affichage en direct

Vision nocturne

Transmission bidirectionnelle

Envoie des alertes activées par le mouvement

Compatible avec les lampes Hue¹

Afficher l’historique vidéo²

Surveillez votre domicile en temps réel

Surveillez votre domicile en temps réel

Recevez des alertes directement sur votre appareil mobile. Voyez ce qui se passe en temps réel grâce à une vue en direct nette et claire. Votre caméra Secure veille sur votre maison, même lorsque vous n’êtes pas présent.

Un homme surveille la vue en direct d’un jardin sur son téléphone intelligent avec l’application Hue.

Contrôle total de l’éclairage et de la sécurité de la maison dans une seule application

L’application Hue vous offre un contrôle total sur votre système de sécurité et d’éclairage intelligent. Gérez les caméras, sonnettes et capteurs Hue, recevez des notifications instantanées et déclenchez des automatisations ou des alarmes, le tout directement sur votre téléphone. Associez des lampes intelligentes pour renforcer la sécurité et personnalisez votre configuration dans une seule application.

Un homme est assis en train de travailler sur son ordinateur portable et surveille sa porte d’entrée au moyen d’une caméra 2K.

Gardez les mains libres avec la commande vocale

Fonctionne avec Alexa, Google Assistant et Apple Home. En cas de détection d’un mouvement ou si vous souhaitez simplement vérifier la situation, il vous suffit de demander à voir le signal vidéo de votre caméra sur un écran intelligent.

En savoir plus sur la sécurité résidentielle connectée

Découvrez Philips Hue Secure

Découvrez Philips Hue Secure
Explorez le Centre de sécurité

Explorez le Centre de sécurité
Obtenir de l’aide

Obtenir de l’aide

Questions et réponses sur les caméras de sécurité intelligentes

Combien coûtent généralement les caméras de sécurité intelligentes?

Les caméras de sécurité intelligentes ont-elles du son?

Combien de temps les caméras de sécurité intelligentes conservent-elles les images?

Quelles caméras de sécurité intelligentes fonctionnent avec les applications à commande vocale, telles que Alexa, Google Home ou Apple HomeKit?

Quelle est la meilleure caméra de sécurité intelligente?

Quelle est la meilleure caméra-sonnette?

¹Nécessite un Philips Hue Bridge et au moins une lampe Philips Hue (vendue séparément).

²Nécessite un plan Secure (vendu séparément).

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

