Hue Secure vous permet de choisir comment surveiller votre maison en temps réel, que ce soit avec une sonnette vidéo à votre porte d’entrée ou avec une caméra dans votre salon. Servez-vous de ce guide pour trouver la caméra qui convient le mieux à votre espace.
Guide de comparaison des caméras de sécurité intelligentes
Magasiner les caméras Hue Secure
Hue
Projecteur Hue Secure avec caméra de Philips
$439.99
$339.99
Hue
Caméra filaire Secure
$184.99
$159.99
Hue
Caméra filaire Secure avec support de bureau
$209.99
$169.99
Hue
Caméra à batterie Secure
$229.99
$189.99
Hue
Support de bureau Secure
$64.99
$51.99
Hue
Câble basse tension pour caméra Secure 3 m (9,8 pi) | Philips Hue
$39.99
$31.99
Hue
Câble anti-chute Secure
$19.99
$15.99
Hue
Support de caméra Secure avec piquet pour installation au sol
$49.99
$39.99
Hue
Pont
$69.99
$55.99
Hue
Capteur de contact Secure
$49.99
$39.99
Hue
Trousse de démarrage Secure avec caméra
$499.99
$409.99
Hue
Caméra filaire Secure
$369.99
$279.99
Comparez les caméras de sécurité intelligentes
Caméra filaireEn savoir plus
Caméra à batterieEn savoir plus
Caméra à projecteurEn savoir plus
Sonnette vidéo filaireEn savoir plus
Modèle 2K disponible
Modèle 1080p disponible
Aspect de l’image
Lumière intégrée
Peut être utilisé à l’extérieur
Support d’installation
Alimentation
Affichage en direct
Vision nocturne
Transmission bidirectionnelle
Envoie des alertes activées par le mouvement
Compatible avec les lampes Hue¹
Afficher l’historique vidéo²
Surveillez votre domicile en temps réel
Recevez des alertes directement sur votre appareil mobile. Voyez ce qui se passe en temps réel grâce à une vue en direct nette et claire. Votre caméra Secure veille sur votre maison, même lorsque vous n’êtes pas présent.
Contrôle total de l’éclairage et de la sécurité de la maison dans une seule application
L’application Hue vous offre un contrôle total sur votre système de sécurité et d’éclairage intelligent. Gérez les caméras, sonnettes et capteurs Hue, recevez des notifications instantanées et déclenchez des automatisations ou des alarmes, le tout directement sur votre téléphone. Associez des lampes intelligentes pour renforcer la sécurité et personnalisez votre configuration dans une seule application.
Gardez les mains libres avec la commande vocale
Fonctionne avec Alexa, Google Assistant et Apple Home. En cas de détection d’un mouvement ou si vous souhaitez simplement vérifier la situation, il vous suffit de demander à voir le signal vidéo de votre caméra sur un écran intelligent.
En savoir plus sur la sécurité résidentielle connectée
Questions et réponses sur les caméras de sécurité intelligentes
Combien coûtent généralement les caméras de sécurité intelligentes?
Combien coûtent généralement les caméras de sécurité intelligentes?
Les caméras de sécurité intelligentes ont-elles du son?
Les caméras de sécurité intelligentes ont-elles du son?
Combien de temps les caméras de sécurité intelligentes conservent-elles les images?
Combien de temps les caméras de sécurité intelligentes conservent-elles les images?
Quelles caméras de sécurité intelligentes fonctionnent avec les applications à commande vocale, telles que Alexa, Google Home ou Apple HomeKit?
Quelles caméras de sécurité intelligentes fonctionnent avec les applications à commande vocale, telles que Alexa, Google Home ou Apple HomeKit?
Quelle est la meilleure caméra de sécurité intelligente?
Quelle est la meilleure caméra de sécurité intelligente?
Quelle est la meilleure caméra-sonnette?
Quelle est la meilleure caméra-sonnette?
¹Nécessite un Philips Hue Bridge et au moins une lampe Philips Hue (vendue séparément).
²Nécessite un plan Secure (vendu séparément).
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.