Philips Hue et Yale

Sentez-vous plus en sécurité à la maison avec les serrures intelligentes Yale et Philips Hue.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Sentez-vous plus en sécurité grâce à des serrures et à des lampes intelligentes

Porte verrouillée, lumières éteintes

Philips Hue et les serrures intelligentes Yale unissent leurs forces pour vous permettre d'entrer dans votre maison sans utiliser de clé et de contrôler vos lumières lorsque vous partez et revenez. 

Homme mettant son manteau dans l'entrée d'une maison

Permettez à vos lumières et à votre serrure de fonctionner ensemble

Programmez vos lumières pour qu'elles s'éteignent dès que vous verrouillez votre porte où s'allument lors que vous revenez à la maison. Vous pouvez même partager l'accès à vos serrures Yale avec vos amis et les membres de votre famille dignes de confiance pour qu'ils profitent du même accueil chaleureux que vous!

Gros plan d'une serrure intelligente Yale

Obtenez les serrures intelligentes Yale

Parcourez la gamme de serrures intelligentes Yale pour trouver celle qui convient le mieux à votre maison intelligente.

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Ensemble d’ampoules Philips Hue, d’interrupteurs d’éclairage intelligents pour la maison et du pont Hue

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