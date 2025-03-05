Sentez-vous plus en sécurité à la maison avec les serrures intelligentes Yale et Philips Hue.
Philips Hue et Yale
Porte verrouillée, lumières éteintes
Philips Hue et les serrures intelligentes Yale unissent leurs forces pour vous permettre d'entrer dans votre maison sans utiliser de clé et de contrôler vos lumières lorsque vous partez et revenez.
Permettez à vos lumières et à votre serrure de fonctionner ensemble
Programmez vos lumières pour qu'elles s'éteignent dès que vous verrouillez votre porte où s'allument lors que vous revenez à la maison. Vous pouvez même partager l'accès à vos serrures Yale avec vos amis et les membres de votre famille dignes de confiance pour qu'ils profitent du même accueil chaleureux que vous!
Obtenez les serrures intelligentes Yale
Parcourez la gamme de serrures intelligentes Yale pour trouver celle qui convient le mieux à votre maison intelligente.
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