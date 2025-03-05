Philips Hue et Yale

Permettez à vos lumières et à votre serrure de fonctionner ensemble

Programmez vos lumières pour qu'elles s'éteignent dès que vous verrouillez votre porte où s'allument lors que vous revenez à la maison. Vous pouvez même partager l'accès à vos serrures Yale avec vos amis et les membres de votre famille dignes de confiance pour qu'ils profitent du même accueil chaleureux que vous!