Faites entrer les avantages de la lumière du jour naturelle dans votre maison grâce à notre ampoule la plus intelligente à ce jour, repensée pour offrir une correspondance précise des couleurs Chromasync™ ainsi qu'une lumière blanche à spectre complet. Obtenez la couleur ou la tonalité de lumière blanche idéale, puis personnalisez-la encore davantage grâce à la gradation ultra-basse, de la pleine luminosité jusqu’à 0,2 %.