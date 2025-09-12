* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Nouveau
Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm - 8,8 W – paquet de 2
Entrez dans le monde de l’éclairage intelligent avec cette ampoule Essentiel Philips Hue, dotée d’une lumière tout en couleurs et d’une lumière blanche réglable que vous pouvez facilement ajuster d’une lumière douillette et chaleureuse au blanc froid. Créez l’ambiance parfaite avec une gradation douce, des millions de couleurs, et une bibliothèque de scènes d’éclairage conçue par nos experts – ou créez la vôtre! Compatible avec tous les produits Philips Hue.
Le prix actuel est $54.99
Jusqu'à -25% sur l'éclairage d'intérieur ! J'en profite
Points forts des produits
- Jusqu’à 800 lumens
- Blanc chaud à froid (2 200 à 6 500 K)
- À intensité réglable à 2 % de luminosité
- Couleur Essentiel
- Commande vocale ou avec l’application
Produits tendances
Ambiance blanche et colorés Hue
Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm - 8,8 W
$34.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100
$119.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Ampoule intelligente A19-E26 – 810
$109.99
Ambiance blanche Hue
Ampoule intelligente A19-E26 – 810
$49.99
Ampoule
Ellipse - Ampoule intelligente E26
$109.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm - 8,8 W – paquet de 4
$79.99
Ampoule à filament Hue White Ambiance
Ampoule intelligente A19-E26
$44.99
Ambiance blanche Hue
Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100
$64.99
Ampoule
Ampoule intelligente ST23-E26
$109.99
Ampoule
Ampoule intelligente G40-E26
$134.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Ampoule intelligente A60-E26 – 1 100
$64.99
Hue White
Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100
$21.99
Ampoule
Ampoule intelligente E26 - G30
$109.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)
$134.99
Commandez jusqu'à 10 lampes avec l'application Bluetooth
Avec l'application Hue Bluetooth, vous pouvez commander vos lampes intelligentes Hue dans une seule pièce de votre maison.Ajoutez jusqu'à 10 lampes intelligentes et commandez-les toutes en ne touchant qu’un bouton sur votre appareil mobile.
Commandez vos lampes à l'aide de votre voix*
Le système Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l’assistant Google lorsqu’il est jumelé à un dispositif compatible Google Nest ou Amazon Echo. De simples commandes vocales vous permettent de commander de nombreuses lampes dans une pièce ou uniquement une lampe.
Créez une expérience personnalisée à l'aide d'un éclairage intelligent coloré
Transformez votre demeure grâce à plus de 16 millions de couleurs, en créant instantanément l'ambiance appropriée à n'importe quel événement. En ne touchant qu'un seul bouton, vous pouvez donner un ton festif à une fête, transformer votre salon en cinéma, rehausser votre décor intérieur avec des touches de couleur et bien plus encore.
Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid
Ces ampoules et ces appareils d'éclairage fournissent différentes nuances de lumière blanche chaude à froide. Grâce à une gradation complète allant d'un éclairage éclatant à tamisé, vous pouvez régler vos lampes sur la nuance et la luminosité d'éclairage parfaites pour répondre à vos besoins quotidiens.
Bénéficiez d’une gamme complète de fonctions d’éclairage intelligent avec Hue Bridge
Le Hue Bridge débloque les fonctionnalités qui rendent l'éclairage intelligent vraiment intelligent : contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et bien plus encore. Le Hue Bridge est LA solution pour l’éclairage intelligent tel que vous ne l’avez jamais vu auparavant.
Spécifications
Caractéristiques de l'ampoule
Caractéristiques de l'ampoule
Intensité variable
Oui