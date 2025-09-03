Aide
Ampoule intelligente A60-E26 – 810

Faites entrer les avantages de la lumière du jour naturelle dans votre maison grâce à notre ampoule la plus intelligente à ce jour, repensée pour offrir une correspondance précise des couleurs Chromasync™ ainsi qu'une lumière blanche à spectre complet. Obtenez la couleur ou la tonalité de lumière blanche idéale, puis personnalisez-la encore davantage grâce à la gradation ultra-basse, de la pleine luminosité jusqu’à 0,2 %.

Points forts des produits

  • Jusqu’à 810 lumens
  • Lumière à spectre complet (1 000 à 20 000 K)
  • À intensité réglable à 0,2 % de luminosité
  • Couleur de précision Chromasync™
  • Commande vocale ou avec l’application
Commandez vos lampes à l'aide de votre voix*

Le système Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l’assistant Google lorsqu’il est jumelé à un dispositif compatible Google Nest ou Amazon Echo. De simples commandes vocales vous permettent de commander de nombreuses lampes dans une pièce ou uniquement une lampe.

Créez une expérience personnalisée à l'aide d'un éclairage intelligent coloré

Transformez votre demeure grâce à plus de 16 millions de couleurs, en créant instantanément l'ambiance appropriée à n'importe quel événement. En ne touchant qu'un seul bouton, vous pouvez donner un ton festif à une fête, transformer votre salon en cinéma, rehausser votre décor intérieur avec des touches de couleur et bien plus encore.

Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid

Ces ampoules et ces appareils d'éclairage fournissent différentes nuances de lumière blanche chaude à froide. Grâce à une gradation complète allant d'un éclairage éclatant à tamisé, vous pouvez régler vos lampes sur la nuance et la luminosité d'éclairage parfaites pour répondre à vos besoins quotidiens.

Bénéficiez d’une gamme complète de fonctions d’éclairage intelligent avec Hue Bridge

Le Hue Bridge débloque les fonctionnalités qui rendent l'éclairage intelligent vraiment intelligent : contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et bien plus encore. Le Hue Bridge est LA solution pour l’éclairage intelligent tel que vous ne l’avez jamais vu auparavant.

Spécifications

Durabilité

  • Nombre de cycles de commutation

    50 000

  • Durée de vie nominale

    25 000

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

L‘ampoule

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

