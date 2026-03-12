Créez une ambiance extérieure dynamique grâce au trait de lumière parfait. La bande lumineuse d’extérieur OmniGlow apporte des dégradés de lumière colorée parfaitement homogènes à chaque instant — que vous soyez en train de socialiser sur la terrasse, de vous détendre sur la pelouse ou d’accueillir des invités à votre porte d’entrée. La technologie avancée OmniGlow élimine les points lumineux des DEL visibles, offrant une lumière homogène sur toute sa longueur. Pas besoin de ranger la bande lumineuse, mettez-la en valeur et profitez d’un éclairage direct. OmniGlow ne se contente pas de créer l’ambiance : sa lumière blanche authentique ultra-brillante de 2 100 lumens en fait également un choix idéal pour un éclairage extérieur pratique. Passez facilement d’un bel éclairage d’ambiance à un éclairage fonctionnel. Installez OmniGlow le long des bords de la terrasse, des murs, des balcons, et même des façades, des lignes de toit et des allées de votre maison. Sa conception résistante aux intempéries offre des performances fiables tout au long de l’année. Découpez la bande lumineuse pour l’adapter à votre espace et rescellez-la grâce à la trousse d’étanchéité vendue séparément. Profitez d’un contrôle sans effort, de la personnalisation et des automatisations grâce à l’application Hue et aux assistants vocaux.

Dégradés ultra-fluides OmniGlow

Appariement précis des couleurs avec Chromasync

Lumière blanche très vive et authentique

Jusqu’à 2100 lumens

Couper et refermer (trousse vendue séparément)