Bande lumineuse d’extérieur OmniGlow de 5 m
Le prix actuel est $449.99
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À propos de Bande lumineuse d’extérieur OmniGlow de 5 m
Créez une ambiance extérieure dynamique grâce au trait de lumière parfait. La bande lumineuse d’extérieur OmniGlow apporte des dégradés de lumière colorée parfaitement homogènes à chaque instant — que vous soyez en train de socialiser sur la terrasse, de vous détendre sur la pelouse ou d’accueillir des invités à votre porte d’entrée. La technologie avancée OmniGlow élimine les points lumineux des DEL visibles, offrant une lumière homogène sur toute sa longueur. Pas besoin de ranger la bande lumineuse, mettez-la en valeur et profitez d’un éclairage direct. OmniGlow ne se contente pas de créer l’ambiance : sa lumière blanche authentique ultra-brillante de 2 100 lumens en fait également un choix idéal pour un éclairage extérieur pratique. Passez facilement d’un bel éclairage d’ambiance à un éclairage fonctionnel. Installez OmniGlow le long des bords de la terrasse, des murs, des balcons, et même des façades, des lignes de toit et des allées de votre maison. Sa conception résistante aux intempéries offre des performances fiables tout au long de l’année. Découpez la bande lumineuse pour l’adapter à votre espace et rescellez-la grâce à la trousse d’étanchéité vendue séparément. Profitez d’un contrôle sans effort, de la personnalisation et des automatisations grâce à l’application Hue et aux assistants vocaux.
- Dégradés ultra-fluides OmniGlow
- Appariement précis des couleurs avec Chromasync
- Lumière blanche très vive et authentique
- Jusqu’à 2100 lumens
- Couper et refermer (trousse vendue séparément)
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677611675
Caractéristiques de l'ampoule
- Intensité variable
- Oui
Conception et finition
- Couleur
- Blanc mat
- Matériau
- Silicone
Durabilité
- Nombre de cycles de commutation
- 50 000
- Durée de vie nominale
- 25 000
- Plage de températures ambiantes
- De -20 à 45 °C
fonction supplémentaire/accessoire inclus
- Projecteur à tête réglable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- DEL intégrée
- Oui
Caractéristiques de la lumière
- Angle de faisceau
- 120
- Indice de rendu des couleurs (IRC)
- 80
- Température de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux
- 1.5
- Efficacité lumineuse (nominale)
- 50
Guirlande lumineuse/bande lumineuse
- Possibilité de la couper
- Oui
- Accepte les rallonges
- Non
- Tension d'alimentation
- 24V
- Longueur
- 5 000 mm
Divers
- Conçu spécialement pour
- Balcon, Jardin, Dehors, Patio
- Style
- Moderne
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677611675
- Poids net
- 1,08 kg
- Poids brut
- 1,4 kg
- Hauteur
- 296 mm
- Longueur
- 296 mm
- Largeur
- 87 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004438503
Consommation
- Consommation d’énergie en veille
- 0,50
- Consommation
- 30
- Consommation d’énergie en kWh/1 000 h
- 30
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 2 500
- Hauteur totale
- 8,5 mm
- Longueur hors-tout
- 5 000 mm
- Largeur hors-tout
- 17 mm
- Longueur du câble à la première DEL
- 500 mm
- Longueur de la guirlande lumineuse
- 5 000 mm
Service
- Garantie
- 2 ans
Fiche technique
- Flux lumineux de 4 000 K
- 1 970
- Technologie d'ampoule
- DEL
- Couleur de la lumière
- Lumière colorée et blanche à dégradé (RGBICW)
- Alimentation principale
- Plage de 110 V à 130 V
- Code IP
- IP67 (bloc d'alimentation IP20)
- Catégorie de protection
- Classe II
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Flux lumineux de 2 700 K
- 1 740
- Homologué UL pour endroit mouillé/humide/sec
- Wet location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
L‘ampoule
- Forme
- 17mm*8.5mm*5000mm
- Mise à jour du logiciel
- Oui
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Application Philips Hue
- Android 12.0 et version ultérieure, iOS 17 ou version ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de soutien définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d’accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d’exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- User Manual
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage