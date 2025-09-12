Créez une lueur confortable ou une ambiance de fête colorée autour de votre patio, de votre porche ou de tout autre espace extérieur. Ces ampoules globes incassables émettent un brillant affichage de couleurs saturées ou de lumière blanche, qu’il s’agisse de créer un dégradé ou d’animer des effets lumineux. Le système à basse tension sécurisé leur permet d’être branchés sur une prise de courant existante à l’aide du bloc d’alimentation inclus.