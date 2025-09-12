* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Ensemble de 2 ampoules globes Hue Festavia (de rechange)
Créez une lueur confortable ou une ambiance de fête colorée autour de votre patio, de votre porche ou de tout autre espace extérieur. Ces ampoules globes incassables émettent un brillant affichage de couleurs saturées ou de lumière blanche, qu’il s’agisse de créer un dégradé ou d’animer des effets lumineux. Le système à basse tension sécurisé leur permet d’être branchés sur une prise de courant existante à l’aide du bloc d’alimentation inclus.
Points forts des produits
- 2 ampoules de conduit de lumière
- Incassable
- Ampoules lumineuses de 50 lumens
- Dégradé blanc et coloré
Spécifications
Conception et finition
Matériau
Matières synthétiques