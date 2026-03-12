La conception architecturale haut de gamme et l’éclairage intelligent s’allient au poteau à dégradé Signe. C’est une conception élégante faite pour s’intégrer parfaitement à l’architecture de votre maison avec une sophistication discrète. Placez son profil minimaliste et ultra-mince verticalement contre les murs du salon, de la chambre ou du bureau à domicile, branchez-le, et laissez sa lumière mettre en valeur les caractéristiques de la pièce. La technologie avancée de dégradé éclaire doucement les murs avec des dégradés de lumière pour apporter chaleur et profondeur à l’espace. Transition sans effort entre les tons blanc chaud pour une ambiance relaxante et les dégradés de couleur décorative douce pour créer l’ambiance. Le poteau à dégradé Signe est fabriqué avec de l’aluminium noir usiné avec précision pour un style raffiné et soigné. L’application primée Hue vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scènes personnalisées adaptées à votre mode de vie.

Dégradé blanc et coloré

Effets d’éclairage de mur

Gradation ultra-basse à 0,1 %

Profil ultra mince

Finition en aluminium noir