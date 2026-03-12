Poteau à dégradé Signe
Le prix actuel est $399.99
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À propos de Poteau à dégradé Signe
La conception architecturale haut de gamme et l’éclairage intelligent s’allient au poteau à dégradé Signe. C’est une conception élégante faite pour s’intégrer parfaitement à l’architecture de votre maison avec une sophistication discrète. Placez son profil minimaliste et ultra-mince verticalement contre les murs du salon, de la chambre ou du bureau à domicile, branchez-le, et laissez sa lumière mettre en valeur les caractéristiques de la pièce. La technologie avancée de dégradé éclaire doucement les murs avec des dégradés de lumière pour apporter chaleur et profondeur à l’espace. Transition sans effort entre les tons blanc chaud pour une ambiance relaxante et les dégradés de couleur décorative douce pour créer l’ambiance. Le poteau à dégradé Signe est fabriqué avec de l’aluminium noir usiné avec précision pour un style raffiné et soigné. L’application primée Hue vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scènes personnalisées adaptées à votre mode de vie.
- Dégradé blanc et coloré
- Effets d’éclairage de mur
- Gradation ultra-basse à 0,1 %
- Profil ultra mince
- Finition en aluminium noir
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677611071
Caractéristiques de l'ampoule
- Intensité variable
- Oui
Conception et finition
- Couleur
- Noir
- Matériau
- Aluminium
Durabilité
- Nombre de cycles de commutation
- 50 000
- Durée de vie nominale
- 25 000
- Plage de températures ambiantes
- De 5 à 35 °C
fonction supplémentaire/accessoire inclus
- Hauteur réglable
- Non
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- DEL intégrée
- Oui
- Portatif
- Non
- Type de prise
- Type A
Caractéristiques de la lumière
- Angle de faisceau
- 360
- Indice de rendu des couleurs (IRC)
- 90
- Température de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux
- pleine lumière instantanée
- Efficacité lumineuse (nominale)
- 127,5
Divers
- Conçu spécialement pour
- Bureau à domicile, Salon, Bureau
- Style
- Moderne
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677611071
- Poids net
- 918 g
- Poids brut
- 918 g
- Hauteur
- 138 mm
- Longueur
- 1 906 mm
- Largeur
- 177 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004322901
Consommation
- Consommation d’énergie en veille
- 0,1
- Consommation
- 20
- Consommation d’énergie en kWh/1 000 h
- 20
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 2 500
- Hauteur totale
- 1 795 mm
Service
- Garantie
- 2 ans
Fiche technique
- Diamètre
- 22 mm
- Technologie d'ampoule
- Sans objet
- Couleur de la lumière
- Lumière colorée et blanche à dégradé (RGBICW)
- Alimentation principale
- 100-130 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- n/a
- Code IP
- IP20
- Catégorie de protection
- Classes II et III
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- Homologué UL pour endroit mouillé/humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Possibilités de montage
- Sur pied
L‘ampoule
- Forme
- Linear
- Flux lumineux
- 2 550 lm à 6 500 K
- Mise à jour du logiciel
- Oui
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Application Philips Hue
- Android 8.0 et version ultérieure, iOS 17 ou version ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de soutien définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d’accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d’exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- User Manual
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage