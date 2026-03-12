Ampoule intelligente E26 - BR30 (paquet de 2)

A set of smart white LED bulbs with a wide top and metallic screw base, labeled hue white ambiance on each bulb.
L’article n’ai plus disponible

À propos de Ampoule intelligente E26 - BR30 (paquet de 2)

Ajoutez deux plafonniers d’ambiance blanche pour rehausser l’atmosphère de votre maison avec une gamme d’éclairage allant de blanc chaud à lumière froide de jour. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour déverrouiller la série complète de fonctionnalités.

  • Lumière blanche chaude à froide
  • Contrôle instantané à l’aide de Bluetooth
  • Commande vocale* ou avec l’application
  • Ajoutez un Hue Bridge pour obtenir plus de fonctionnalités

Produits tendances

Créez un kit
Ampoule intelligente E26 - BR30

Ampoule intelligente E26 - BR30

Ampoule blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$64.99

Guirlande lumineuse d'extérieur à globe Hue Festavia 14 m/45 pi

Guirlande lumineuse d'extérieur à globe Hue Festavia 14 m/45 pi

45 pieds de guirlande lumineuse
16 ampoules de conduit de lumière
Dégradé blanc et coloré
Ampoules lumineuses de 50 lumens

$299.99

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay