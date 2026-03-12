Ampoule intelligente E26 - BR30 (paquet de 2)
Le prix actuel est $64.99
Le prix actuel est $64.99
À propos de Ampoule intelligente E26 - BR30 (paquet de 2)
Ajoutez deux plafonniers d’ambiance blanche pour rehausser l’atmosphère de votre maison avec une gamme d’éclairage allant de blanc chaud à lumière froide de jour. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour déverrouiller la série complète de fonctionnalités.
- Lumière blanche chaude à froide
- Contrôle instantané à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un Hue Bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677578138
Dimensions de l‘ampoule
- Dimensions (l x h x p)
- 94x130
Durabilité
- Nombre de cycles de commutation
- 50 000
- Durée de vie nominale
- 25 000
Environnement
- Humidité de fonctionnement
- 5 % <H<95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement
- -20 °C à 45 °C
fonction supplémentaire/accessoire inclus
- Intensité variable avec l’appli et l’interrupteur Hue
- Oui
Garantie
- 3 ans
- Oui
Caractéristiques de la lumière
- Indice de rendu des couleurs (IRC)
- ≥80
- Température de couleur
- 2000-6500 K
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677578138
- Poids net
- 0,2 kg
- Poids brut
- 0,32 kg
- Hauteur
- 210 mm
- Longueur
- 100 mm
- Largeur
- 146 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929003479402
Renseignements sur l‘emballage
- EAN
- 046677578138
Consommation
- Consommation d’énergie en veille
- 0,2 W
- Consommation
- 11,5 W
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 130 mm
Service
- Garantie
- 3 ans
Fiche technique
- Flux lumineux de 4 000 K
- 650
- Diamètre
- 94 mm
- Poids
- 110 g
- Technologie d'ampoule
- DEL
- Douille/culot
- E26
L‘ampoule
- Forme
- BR30
- Tension d’alimentation
- 110V-130V
- Flux lumineux
- Lumière blanche chaude à froide
- Flux lumineux
- 650 lm à 4 000 K
- Facteur de puissance
- 0.8
- Mise à jour du logiciel
- Oui
- Démarrage
- Flux lumineux complet instantané
- Équivalence en watts
- 85 W
- Intensité variable importante
- Oui
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- compatible avec HomeKit
- Yes
- Application Philips Hue
- Android 10.0 et version ultérieure, iOS 16 ou version ultérieure
- Assistants vocaux (Hue Bridge requis)
- Amazon Alexa, Assistant Google, Microsoft Cortana (par Hue Bridge)
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de soutien définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d’accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d’exploitation compatibles
- iOS, Android
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage
Foire aux questions
Quelles sont les différences entre les ampoules Philips Hue des gammes : Blanche, Ambiance blanche et Ambiance blanche et colorée?
Les ampoules intelligentes Philips Hue sont disponibles en trois gammes de couleurs différentes : Blanche, Ambiance blanche, et Ambiance blanche et colorée. Les ampoules blanches ont une lumière blanche chaude et graduable. Les ampoules d’ambiance blanches ont 50 000 nuances de lumière blanche chaude à froide, dont l’intensité peut être réglée. Les ampoules d’ambiance blanche et colorée offrent 16 millions de nuances de lumière blanche et de couleur, chaude à froide, avec possibilité de gradation.
Les ampoules Philips Hue fonctionnent-elles avec des lampes et des luminaires normaux?
Oui. Les ampoules DEL intelligentes Philips Hue sont offertes en plusieurs tailles et raccords standards, ce qui signifie qu’elles s’adaptent à la plupart des lampes et luminaires standards.
Quelle est la portée d’une installation Philips Hue contrôlée par un Hue Bridge?
Les ampoules Philips Hue créent un réseau maillé afin de communiquer avec le Hue Bridge. Imaginez chaque lampe comme un tremplin : au moins une ampoule doit se trouver à moins de 10 mètres (32 pieds) du Hue Bridge, l’ampoule suivante doit se trouver à moins de 10 mètres (32 pieds) de la première, et ainsi de suite. Tant que chaque étape est suffisamment proche de la suivante, vous serez en mesure de contrôler les lumières dans et autour de votre maison.
Comment savoir si je peux utiliser un projecteur avec mon transformateur?
Si tu as des ampoules MR16, elles peuvent avoir besoin d’un transformateur. Consultez la liste des transformateurs compatibles pour les ampoules Philips Hue MR16.
Quelle est la portée d’une installation Philips Hue contrôlée par Bluetooth?
Vous devez vous trouver dans le rayon d’action de Bluetooth – environ neuf mètres (30 pieds) – pour pouvoir utiliser les lampes Philips Hue contrôlées par Bluetooth.
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