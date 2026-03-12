Les ampoules Philips Hue créent un réseau maillé afin de communiquer avec le Hue Bridge. Imaginez chaque lampe comme un tremplin : au moins une ampoule doit se trouver à moins de 10 mètres (32 pieds) du Hue Bridge, l’ampoule suivante doit se trouver à moins de 10 mètres (32 pieds) de la première, et ainsi de suite. Tant que chaque étape est suffisamment proche de la suivante, vous serez en mesure de contrôler les lumières dans et autour de votre maison.