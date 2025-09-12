Profitez de l'éclairage intelligent adéquat pour vos tâches quotidiennes

Maximisez l'effet de vos routines quotidiennes avec une lumière blanche réglable. Réglez l’éclairage pour qu’il corresponde à différents besoins et humeurs dans la salle de bains en appuyant sur un bouton. Stimulez votre matinée avec une lumière froide du jour, faites des tâches de précision avec une lumière éclatante, profitez d’un éclairage parfait pour la lecture ou accordez-vous du temps de détente dans la baignoire avec une lumière chaude.