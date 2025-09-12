* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Miroir de meuble-lavabo illuminé Adore
Agrémentez vos routines du matin et du soir avec le miroir de courtoisie illuminé Adore, un grand miroir rond de salle de bain encerclé d’un anneau de lumière offrant un éclairage allant de chaud à froid. Connectez-vous au pont Hue pour profiter d’une commande intelligente.
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- Gradateur inclus
- White
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Profitez de l'éclairage intelligent adéquat pour vos tâches quotidiennes
Maximisez l'effet de vos routines quotidiennes avec une lumière blanche réglable. Réglez l’éclairage pour qu’il corresponde à différents besoins et humeurs dans la salle de bains en appuyant sur un bouton. Stimulez votre matinée avec une lumière froide du jour, faites des tâches de précision avec une lumière éclatante, profitez d’un éclairage parfait pour la lecture ou accordez-vous du temps de détente dans la baignoire avec une lumière chaude.
Lumière intelligente étanche pour les salles de bains
Les lumières intelligentes pour salle de bains de la série Philips Hue Adore ont été rigoureusement testées pour garantir leur étanchéité, ce qui les rend idéales pour les environnements humides. Chaque lumière de salle de bains Adore respecte les normes IP44.
Commande sans fil avec gradateur inclus
Grâce à l'interrupteur avec gradateur alimenté par pile, vous pouvez commander jusqu'à 10 lumières intelligentes simultanément. L'interrupteur (qui peut être retiré de son support mural et utilisé comme télécommande) vous permet de varier l'intensité de vos lumières ou de faire défiler quatre ambiances lumineuses prédéfinies.
Passez à un système de lumières intelligentes avec le pont Hue
Une fois connectées à un pont Hue (*vendu séparément), vos lumières intelligentes deviennent encore plus polyvalentes. Commandez vos lumières de n’importe où, de l’intérieur comme de l’extérieur de chez vous, simplement à l'aide de l'application Philips Hue app. Configurez des minuteries et des routines et ajoutez ou supprimez des lumières du système.
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Métal