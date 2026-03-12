Plongez dans l'univers du divertissement Hue à domicile avec la bande lumineuse à dégradé Play. Cette bande lumineuse à dégradé pour téléviseur crée des effets colorés de lumière diffuse sur le mur qui correspondent parfaitement au contenu des films et des émissions, grâce à la technologie RGBWWIC. Profitez d’une expérience cinématographique : les scènes lumineuses prennent vie avec des tons vibrants, tandis que les moments plus sombres instaurent une atmosphère unique grâce à sa capacité de gradation profonde. Chromasync assure une correspondance précise des couleurs entre plusieurs lumières Hue. Synchronisez vos lumières selon vos préférences grâce à l’application Hue Sync TV, la synchronisation d’écran Hue ou le HDMI sync box. Lorsque vous n’effectuez pas de synchronisation, utilisez la bande lumineuse pour créer un éclairage d’ambiance et profiter pleinement de votre expérience de visionnement. Installez facilement la bande lumineuse à l’arrière de votre téléviseur en la découpant à la longueur désirée et en l’attachant avec les supports fournis. Contrôlez et personnalisez facilement grâce à l’application Hue primée.

Effets d’éclairage de mur à dégradé

Technologie RGBWWIC

Appariement précis des couleurs avec Chromasync

Convient aux téléviseurs jusqu'à 2,16 m (85 po)

Appareil et application Hue nécessaires pour la synchronisation