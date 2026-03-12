Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play pro de 85 po
À propos de Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play pro de 85 po
Améliorez votre expérience de divertissement à domicile Hue grâce à la bande lumineuse à dégradé Play pro. La technologie OmniGlow crée un dégradé d’effets de lumière diffuse sur le mur ultra-fluides et uniformes qui correspondent au contenu des films et des émissions. Profitez d’une expérience cinématographique : les scènes lumineuses prennent vie avec des tons vibrants, tandis que les moments plus sombres instaurent une atmosphère unique grâce à sa capacité de gradation profonde. Chromasync assure une correspondance précise des couleurs entre plusieurs lumières Hue. Synchronisez vos lumières selon vos préférences grâce à l’application Hue Sync TV, la synchronisation d’écran Hue ou le HDMI sync box. Lorsque vous n’effectuez pas de synchronisation, utilisez la bande lumineuse pour créer l’ambiance parfaite pour regarder la télévision. Installez facilement la bande lumineuse à l’arrière de votre téléviseur en la découpant à la longueur désirée et en l’attachant avec les supports fournis. Contrôlez et personnalisez facilement grâce à l’application Hue primée.
- Éclairage de mur à dégradé ultra-fluide
- Technologie OmniGlow
- Appariement précis des couleurs avec Chromasync
- Convient aux téléviseurs jusqu'à 2,16 m (85 po)
- Appareil et application Hue nécessaires pour la synchronisation
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677611859
Caractéristiques de l'ampoule
- Intensité variable
- Oui
Conception et finition
- Couleur
- Noir
- Matériau
- Silicone
Durabilité
- Nombre de cycles de commutation
- 50 000
- Plage de températures ambiantes
- De -20 à 45 °C
- Durée de vie nominale
- 25 000
fonction supplémentaire/accessoire inclus
- Projecteur à tête réglable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- DEL intégrée
- Oui
Caractéristiques de la lumière
- Indice de rendu des couleurs (IRC)
- >80
- Température de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux
- 1.5
Guirlande lumineuse/bande lumineuse
- Possibilité de la couper
- Oui
- Accepte les rallonges
- Non
- Tension d'alimentation
- 110V-130V
- Longueur
- 3 500 mm
Divers
- Conçu spécialement pour
- Salle de divertissement
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677611859
- Poids net
- 0,77 kg
- Poids brut
- 1,07 kg
- Hauteur
- 257 mm
- Longueur
- 88 mm
- Largeur
- 257 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004448003
Consommation
- Consommation d’énergie en veille
- 0,5
- Consommation
- 20
- Consommation d’énergie en kWh/1 000 h
- 24
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 1 500
- Hauteur totale
- 8,5 mm
- Longueur hors-tout
- 3 500 mm
- Largeur hors-tout
- 17 mm
- Longueur du câble à la première DEL
- 330 mm
- Longueur de la guirlande lumineuse
- 3 500 mm
Service
- Garantie
- 2 ans
Fiche technique
- Technologie d'ampoule
- DEL
- Couleur de la lumière
- Lumière colorée et blanche à dégradé (RGBICW)
- Alimentation principale
- 100-130 V
- Code IP
- IP20
- Catégorie de protection
- Classe II
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- Homologué UL pour endroit mouillé/humide/sec
- Dry location
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Possibilités de montage
- Téléviseur
L‘ampoule
- Forme
- 17mm*8.5mm*3500mm
- Mise à jour du logiciel
- Oui
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Application Philips Hue
- Android 12.0 et version ultérieure, iOS 17 ou version ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de soutien définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d’accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d’exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- User Manual
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage