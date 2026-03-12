Améliorez votre expérience de divertissement à domicile Hue grâce à la bande lumineuse à dégradé Play pro. La technologie OmniGlow crée un dégradé d’effets de lumière diffuse sur le mur ultra-fluides et uniformes qui correspondent au contenu des films et des émissions. Profitez d’une expérience cinématographique : les scènes lumineuses prennent vie avec des tons vibrants, tandis que les moments plus sombres instaurent une atmosphère unique grâce à sa capacité de gradation profonde. Chromasync assure une correspondance précise des couleurs entre plusieurs lumières Hue. Synchronisez vos lumières selon vos préférences grâce à l’application Hue Sync TV, la synchronisation d’écran Hue ou le HDMI sync box. Lorsque vous n’effectuez pas de synchronisation, utilisez la bande lumineuse pour créer l’ambiance parfaite pour regarder la télévision. Installez facilement la bande lumineuse à l’arrière de votre téléviseur en la découpant à la longueur désirée et en l’attachant avec les supports fournis. Contrôlez et personnalisez facilement grâce à l’application Hue primée.

Éclairage de mur à dégradé ultra-fluide

Technologie OmniGlow

Appariement précis des couleurs avec Chromasync

Convient aux téléviseurs jusqu'à 2,16 m (85 po)

Appareil et application Hue nécessaires pour la synchronisation