Supports de bande lumineuse à dégradé pro Philips Hue Play
Le prix actuel est $39.99
Le prix actuel est $39.99
Bientôt offert
Découvrez quand vous pouvez passer commande
Recevoir un courriel lorsque ce produit pourra être commandé. Nous ne vous enverrons ce courriel qu’une seule fois. Consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.
À propos de Supports de bande lumineuse à dégradé pro Philips Hue Play
Installez ou réinstallez facilement votre bande lumineuse à dégradé pro Play à l'arrière de votre téléviseur avec ces supports de montage spécialement conçus.
- Support autoadhésif pour bande lumineuse de télévision
- Conception robuste
- Couleur noire
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677611910
Conception et finition
- Couleur
- Noir
- Matériau
- Silicone
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677611910
- Poids net
- 0,09 kg
- Poids brut
- 0,12 kg
- Hauteur
- 166 mm
- Longueur
- 45 mm
- Largeur
- 89 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004448203
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 89,2 mm
- Longueur hors-tout
- 95,5 mm
- Largeur hors-tout
- 20,8 mm
Service
- Garantie
- 2 ans
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- User Manual
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage