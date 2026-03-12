Supports de bande lumineuse à dégradé pro Philips Hue Play

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À propos de Supports de bande lumineuse à dégradé pro Philips Hue Play

Installez ou réinstallez facilement votre bande lumineuse à dégradé pro Play à l'arrière de votre téléviseur avec ces supports de montage spécialement conçus.

  • Support autoadhésif pour bande lumineuse de télévision
  • Conception robuste
  • Couleur noire
  • Pay with Klarna
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