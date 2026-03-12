Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 4K
Le prix actuel est $209.99
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À propos de Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 4K
Découvrez l’univers du divertissement Hue sur votre téléviseur grâce au HDMI Sync Box 4K de Hue. Profitez de films, d’émissions et de jeux vidéo qui prennent vie grâce à une expérience lumineuse à correspondance des couleurs qui transforme votre expérience de visionnement. Synchronisez facilement les lumières Hue avec votre contenu préféré et profitez d’images fluides et nettes qui accompagnent chaque moment à l’écran sans interruption grâce à la résolution 4K et à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Avec sa conception compacte et sa configuration HDMI simple, Hue Play Sync Box 4K s’intègre parfaitement dans n’importe quel espace de divertissement. Configurez votre espace de divertissement dans l’application Hue, synchronisez vos lumières avec Hue Play Sync Box 4K, puis personnalisez l’expérience en fonction de ce que vous regardez ou de ce à quoi vous jouez.
- Compatible avec la résolution 4 K à 60 Hz
- Synchronisez le contenu grâce à l’application Hue
- Conception compacte et simple
- Ajoutez jusqu’à 10 lampes avec Hue Bridge
- Configuration et installation faciles
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677610616
Conception et finition
- Couleur
- Noir mat
- Matériau
- Plastique
Durabilité
- Durée de vie nominale
- 10 000
fonction supplémentaire/accessoire inclus
- Piles fournies
- Non
- Type de prise
- Type A
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677610616
- Poids net
- 0,23 kg
- Poids brut
- 0,35 kg
- Hauteur
- 174 mm
- Longueur
- 79 mm
- Largeur
- 146 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004315001
Consommation
- Consommation d’énergie en veille
- 1,2
- Consommation
- 5
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 1 000
- Hauteur totale
- 23 mm
- Longueur hors-tout
- 117 mm
- Largeur hors-tout
- 87 mm
Service
- Garantie
- 2 ans
Fiche technique
- Alimentation principale
- 100-240 CA
- Code IP
- IP20
- Catégorie de protection
- Classe III
- Homologué UL pour endroit mouillé/humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- Not applicable
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Non
- Possibilités de montage
- Portatif
L‘ampoule
- Mise à jour du logiciel
- Oui
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- No
- Application Philips Hue
- Android 12.0 et version ultérieure, iOS 17 ou version ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- HDMI
- Oui
- Résolution vidéo
- 4K60
- Formats vidéo
- NA
- Période de soutien définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Systèmes d’exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Not applicable
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- User Manual
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage