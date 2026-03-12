Découvrez l’univers du divertissement Hue sur votre téléviseur grâce au HDMI Sync Box 4K de Hue. Profitez de films, d’émissions et de jeux vidéo qui prennent vie grâce à une expérience lumineuse à correspondance des couleurs qui transforme votre expérience de visionnement. Synchronisez facilement les lumières Hue avec votre contenu préféré et profitez d’images fluides et nettes qui accompagnent chaque moment à l’écran sans interruption grâce à la résolution 4K et à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Avec sa conception compacte et sa configuration HDMI simple, Hue Play Sync Box 4K s’intègre parfaitement dans n’importe quel espace de divertissement. Configurez votre espace de divertissement dans l’application Hue, synchronisez vos lumières avec Hue Play Sync Box 4K, puis personnalisez l’expérience en fonction de ce que vous regardez ou de ce à quoi vous jouez.

Compatible avec la résolution 4 K à 60 Hz

Synchronisez le contenu grâce à l’application Hue

Conception compacte et simple

Ajoutez jusqu’à 10 lampes avec Hue Bridge

Configuration et installation faciles