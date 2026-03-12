Cordon lumineux Philips Hue Liane 360° de 3 m (poids inclus)

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Gros plan de l’avant de Hue Cordon lumineux Philips Hue Liane 360° de 3m (poids inclus)
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À propos de Cordon lumineux Philips Hue Liane 360° de 3 m (poids inclus)

Le cordon lumineux 360° Liane allie conception haut de gamme et éclairage intelligent. Sa lueur à 360° complète et met subtilement en valeur les lignes architecturales des murs de votre maison, créant une expression raffinée de votre style personnel. Conçue avec la technologie OmniGlow, Liane offre une ligne lumineuse ultra-fluide et uniforme qui ajoute profondeur, chaleur et sophistication subtile aux intérieurs minimalistes. Passez aisément d’une lumière blanche éclatante pour les tâches, à des tons blancs chauds pour la détente, ou à des dégradés subtils de couleurs douces pour créer l’ambiance. Créez une ligne lumineuse verticale et stable en fixant le poids à l’extrémité inférieure du cordon lumineux, rehaussant le caractère des murs et des coins des chambres et des couloirs. L’application primée Hue vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scènes personnalisées adaptées à votre mode de vie.

  • Éclairage blanc et coloré uniforme à 360°
  • Dégradés ultra-fluides OmniGlow
  • Coupez sur mesure et installez selon vos préférences
  • Contrôle intelligent grâce à l’application Hue
  • Bloc d’alimentation et accessoires inclus
  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay