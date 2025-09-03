Aide
Gros plan de l’avant de Hue Hue Bridge Pro

Nouveau

Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.

variant.group.version

Bientôt disponible

Points forts des produits

  • Prend en charge plus de 150 lumières et plus de 50 accessoires
  • Utilisez les lumières comme détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™
  • Déverrouille l’éclairage d’ambiance et l’intégration de sécurité Hue Sync
  • Compatible avec Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
  • Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center
Voir toutes les caractéristiques du produit
Trouvez le manuel d’un produit

Produits tendances

Solde de fin de l'été
Gradateur (dernier modèle)

Hue

Gradateur (dernier modèle)
Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande

$34.99

$27.99

Solde de fin de l'été
Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière
Noir
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$399.99

$319.99

Solde de fin de l'été
Lampe de table Signe à dégradé de lumière

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe de table Signe à dégradé de lumière
Noir
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$269.99

$215.99

Solde de fin de l'été
Bande lumineuse à dégradé 80 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse à dégradé 80 po
DEL intégrée
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$199.99

$159.99

Solde de fin de l'été
Ampoule intelligente A19-E26

Ampoule à filament Hue White Ambiance

Ampoule intelligente A19-E26
Blanc chaud à froid
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$44.99

$35.99

-30%
Ampoule intelligente Edison ST19-E26

Ampoule à filament Hue White Ambiance

Ampoule intelligente Edison ST19-E26
Blanc chaud à froid
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$54.99

$43.99

Solde de fin de l'été
Détecteur de mouvement

Hue

Détecteur de mouvement
Installation sans fil
Automatise vos lumières
Adapte l’éclairage au moment de la journée
S’installe n’importe où

$54.99

$43.99

Solde de fin de l'été
Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Ambiance blanche et colorés Hue

Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)
Ampoule blanche et colorée
Jusqu’à 450 lumens
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$134.99

$107.99

Solde de fin de l'été
Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Hue White

Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)
Lumière blanche chaude
Jusqu’à 450 lumens
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$54.99

$43.99

Solde de fin de l'été
Barre de lumière Play, emballage double

Ambiance blanche et colorés Hue

Barre de lumière Play, emballage double
DEL intégrée
White
Commande intelligente avec pont Hue*
Commande vocale*

$189.99

$151.99

Article presque épuisé

Solde de fin de l'été
Câble de rallonge d’extérieur de 5 m

Hue

Câble de rallonge d’extérieur de 5 m
Câble de rallonge
Longueur de 5 m
Noir

$24.99

$19.99

Solde de fin de l'été
Câble de rallonge d’extérieur de 2,5 m

Hue

Câble de rallonge d’extérieur de 2,5 m
Câble de rallonge
Longueur de 2,5 m
Connecteur en T inclus

$24.99

$19.99

Solde de fin de l'été
Alimentation 40 W extérieure

Hue

Alimentation 40 W extérieure
Système d’alimentation à basse tension
Alimente jusqu‘à 40 W
Noir

$59.99

$47.99

Solde de fin de l'été
Commutateur à cadran Tap

Hue

Commutateur à cadran Tap
Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande

$69.99

$55.99

Solde de fin de l'été
Alimentation ZCX320

Hue

Alimentation ZCX320
Câble de rallonge
Puissance jusqu‘à 95 W
Noir

$79.99

$63.99

Sécurité Zigbee

Sécurité Zigbee

Votre vie privée est notre priorité. Zigbee et Philips Hue empêchent tout accès non autorisé à votre écosystème d’éclairage intelligent.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Cette nouvelle fonctionnalité passionnante exclusive à Hue Bridge Pro donne à votre système d’éclairage le pouvoir de réagir intuitivement à vos mouvements dans la maison. En utilisant au moins 3 lumières dans la même pièce, vous pouvez créer une zone de mouvement qui détecte votre présence et déclenche toutes les lumières que vous lui attribuez. Pas besoin de détecteur de mouvement séparé!

Plus de capacité, processeur plus rapide

Plus de capacité, processeur plus rapide

Par rapport au Hue Bridge, le Hue Bridge Pro apporte 3 x plus de capacité, la prise en charge de plus de 150 lumières, plus de 50 accessoires, 500 scènes, et des temps de réponse 5 x plus rapides grâce à sa nouvelle puce Hue Chip Pro.   

Contrôle de toute la maison depuis n’importe où

Contrôle de toute la maison depuis n’importe où

Le Hue Bridge et le Hue Bridge Pro vous permettent d’accéder à votre système de maison intelligente depuis n’importe où grâce à l’application Hue. Contrôlez vos lumières, recevez des notifications de sécurité – ou configurez simplement votre système pour qu’il fonctionne selon un calendrier avec des automatisations.

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériau

    Matières synthétiques

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Alimentation

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Pont

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay