Hue MotionAware™

Cette nouvelle fonctionnalité passionnante exclusive à Hue Bridge Pro donne à votre système d’éclairage le pouvoir de réagir intuitivement à vos mouvements dans la maison. En utilisant au moins 3 lumières dans la même pièce, vous pouvez créer une zone de mouvement qui détecte votre présence et déclenche toutes les lumières que vous lui attribuez. Pas besoin de détecteur de mouvement séparé!