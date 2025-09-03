* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Bande lumineuse OmniGlow 10 pi
Une bande lumineuse qui est faite pour être expérimentée! OmniGlow offre une couleur uniforme et ultra-brillante et une lumière blanche authentique sans points lumineux visibles des DEL – tout cela grâce à la technologie de pointe OmniGlow. Conçu à la fois pour un éclairage fonctionnel supérieur d’ambiance, ce chef-d’œuvre mérite de figurer dans votre cuisine, votre salon, votre chambre ou votre cage d’escalier. Faites l’expérience d’effets dynamiques plus naturels et ultra-fluides grâce à sa puce avancée à 16 bits. Personnalisez les scènes d’éclairage grâce à l’application Hue et à votre voix.
Dimension
Current price is {currentPrice}
Découvrez quand vous pouvez passer commande
Recevoir un courriel lorsque ce produit pourra être commandé. Nous ne vous enverrons ce courriel qu’une seule fois. Consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.
Points forts des produits
- Customizable scenes and effects
- OmniGlow uniform light and color blending
- Ultra-bright, true white light
- 2700 lumens
- Direct and indirect lighting
Produits tendances
Ambiance blanche et colorés Hue
Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière
$399.99
$319.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Ampoule intelligente A19-E26 - 75 W
$64.99
$48.74
Ambiance blanche et colorés Hue
Lèche-mur Hue Play
$289.99
$231.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Lampe de table Iris
$139.99
$111.99
Un contrôle total et sans effort
Que vous souhaitiez créer un joli scénario d’éclairage, produire des effets d’ambiance ou simplement contrôler vos bandes lumineuses, vous pouvez le faire sans effort à l’aide de l’application Hue ou de la commande vocale. Intégrez les bandes lumineuses à toutes les lampes, ampoules et contrôles intelligents Philips Hue grâce à Hue Bridge Pro. Le Bridge Pro vous permet également de contrôler toutes vos bandes lumineuses depuis n’importe où dans le monde et de programmer des automatisations.
Une lumière supérieure, faite pour être vue
La bande lumineuse OmniGlow offre la meilleure expérience d’éclairage de sa catégorie. Obtenez une ligne de lumière parfaitement régulière et uniforme grâce à la technologie OmniGlow et à une gaine diffusante qui dissimule les points lumineux des DEL. OmniGlow est suffisamment audacieux pour briller en tant qu’éclairage direct, devenant ainsi la pièce maîtresse du design de votre pièce. Son flux lumineux supérieur le rend idéal pour l’éclairage d’appoint, tandis que sa puce avancée à 16 bits garantit des effets dynamiques naturels et ultra-fluides afin de renforcer l’immersion dans n’importe quel espace intérieur.
Plus brillant et plus blanc que jamais
Illuminez les coins avec une lumière blanche vive, très vive et authentique. Conçues avec des DEL de couleur blanche et blanc chaud, ces bandes lumineuses offrent les tons blancs les plus purs et les plus clairs. Et avec une puissance ultra-brillante pouvant atteindre 6 000 lumens, vous bénéficiez également d’un éclairage mural ou fonctionnel puissant qui vous aide à vous concentrer sur vos tâches ou à faire vos activités quotidiennes.
Décorez et rehaussez tout espace intérieur
Choisissez parmi des tons colorés, adaptés à votre humeur ou des teintes blanches authentiques pour créer l’ambiance parfaite avec une lumière diffuse qui illumine vos murs, vos planchers et vos plafonds. La technologie Chomasync™ apporte précision et uniformité au mélange des couleurs pour créer des dégradés harmonieux dans les coins. Personnalisez votre espace avec de magnifiques scénarios d’éclairage et des effets dynamiques qui s’adaptent à chaque humeur et à chaque occasion. Découpez-les pour les ajuster à tous les emplacements, aux angles ou sur les murs, ou bien sur les plafonds et les escaliers.
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Blanche
Couleur(s)
Multi Color
Matériau
Silicone