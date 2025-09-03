Aide
Gros plan de l’avant de BANDES LUMINEUSES Bande lumineuse OmniGlow 10 pi

Bande lumineuse OmniGlow 10 pi

Une bande lumineuse qui est faite pour être expérimentée! OmniGlow offre une couleur uniforme et ultra-brillante et une lumière blanche authentique sans points lumineux visibles des DEL – tout cela grâce à la technologie de pointe OmniGlow. Conçu à la fois pour un éclairage fonctionnel supérieur d’ambiance, ce chef-d’œuvre mérite de figurer dans votre cuisine, votre salon, votre chambre ou votre cage d’escalier. Faites l’expérience d’effets dynamiques plus naturels et ultra-fluides grâce à sa puce avancée à 16 bits. Personnalisez les scènes d’éclairage grâce à l’application Hue et à votre voix.

Dimension

Bientôt offert

Découvrez quand vous pouvez passer commande

Recevoir un courriel lorsque ce produit pourra être commandé. Nous ne vous enverrons ce courriel qu’une seule fois. Consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.

Points forts des produits

  • Customizable scenes and effects
  • OmniGlow uniform light and color blending
  • Ultra-bright, true white light
  • 2700 lumens
  • Direct and indirect lighting
Voir toutes les caractéristiques du produit
Trouvez le manuel d’un produit

Un contrôle total et sans effort

Un contrôle total et sans effort

Que vous souhaitiez créer un joli scénario d’éclairage, produire des effets d’ambiance ou simplement contrôler vos bandes lumineuses, vous pouvez le faire sans effort à l’aide de l’application Hue ou de la commande vocale. Intégrez les bandes lumineuses à toutes les lampes, ampoules et contrôles intelligents Philips Hue grâce à Hue Bridge Pro. Le Bridge Pro vous permet également de contrôler toutes vos bandes lumineuses depuis n’importe où dans le monde et de programmer des automatisations.

Une lumière supérieure, faite pour être vue

Une lumière supérieure, faite pour être vue

La bande lumineuse OmniGlow offre la meilleure expérience d’éclairage de sa catégorie. Obtenez une ligne de lumière parfaitement régulière et uniforme grâce à la technologie OmniGlow et à une gaine diffusante qui dissimule les points lumineux des DEL. OmniGlow est suffisamment audacieux pour briller en tant qu’éclairage direct, devenant ainsi la pièce maîtresse du design de votre pièce. Son flux lumineux supérieur le rend idéal pour l’éclairage d’appoint, tandis que sa puce avancée à 16 bits garantit des effets dynamiques naturels et ultra-fluides afin de renforcer l’immersion dans n’importe quel espace intérieur.

Plus brillant et plus blanc que jamais

Plus brillant et plus blanc que jamais

Illuminez les coins avec une lumière blanche vive, très vive et authentique. Conçues avec des DEL de couleur blanche et blanc chaud, ces bandes lumineuses offrent les tons blancs les plus purs et les plus clairs. Et avec une puissance ultra-brillante pouvant atteindre 6 000 lumens, vous bénéficiez également d’un éclairage mural ou fonctionnel puissant qui vous aide à vous concentrer sur vos tâches ou à faire vos activités quotidiennes.

Décorez et rehaussez tout espace intérieur

Décorez et rehaussez tout espace intérieur

Choisissez parmi des tons colorés, adaptés à votre humeur ou des teintes blanches authentiques pour créer l’ambiance parfaite avec une lumière diffuse qui illumine vos murs, vos planchers et vos plafonds. La technologie Chomasync™ apporte précision et uniformité au mélange des couleurs pour créer des dégradés harmonieux dans les coins. Personnalisez votre espace avec de magnifiques scénarios d’éclairage et des effets dynamiques qui s’adaptent à chaque humeur et à chaque occasion. Découpez-les pour les ajuster à tous les emplacements, aux angles ou sur les murs, ou bien sur les plafonds et les escaliers.

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Blanche

  • Couleur(s)

    Multi Color

  • Matériau

    Silicone

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Caractéristiques de la lumière

Guirlande lumineuse/bande lumineuse

Divers

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

