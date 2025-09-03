Décorez et rehaussez tout espace intérieur

Choisissez parmi des tons colorés, adaptés à votre humeur ou des teintes blanches authentiques pour créer l’ambiance parfaite avec une lumière diffuse qui illumine vos murs, vos planchers et vos plafonds. La technologie Chomasync™ apporte précision et uniformité au mélange des couleurs pour créer des dégradés harmonieux dans les coins. Personnalisez votre espace avec de magnifiques scénarios d’éclairage et des effets dynamiques qui s’adaptent à chaque humeur et à chaque occasion. Découpez-les pour les ajuster à tous les emplacements, aux angles ou sur les murs, ou bien sur les plafonds et les escaliers.