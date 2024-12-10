Hue fonctionne avec Nanoleaf : tout ce que vous devez savoir

Transformez vos murs en lumière vivante. Les panneaux muraux Nanoleaf Shapes (Hexagones et Triangles) peuvent être ajoutés en toute simplicité à votre système Philips Hue grâce au module d’éclairage mural Philips Hue. Une fois connectés, vos panneaux s’intègrent naturellement à l’écosystème Hue et sont contrôlés directement depuis Philips Hue app, tout comme vos autres luminaires Hue.

Cette collaboration ajoute un éclairage mural modulaire et décoratif à votre système Hue, combinant le design de Nanoleaf avec le contrôle et l’automatisation de Philips Hue pour un art lumineux expressif et fiable.

Pourquoi associer Hue et Nanoleaf?

Hue avec Nanoleaf vous permet de faire plus qu’éclairer une pièce : cela vous permet de vous exprimer avec la lumière :

Faites sensation – Concevez des motifs muraux uniques qui deviennent le point focal visuel de n’importe quelle pièce.

– Concevez des motifs muraux uniques qui deviennent le point focal visuel de n’importe quelle pièce. Une expérience connectée – Contrôlez les panneaux Nanoleaf aux côtés de vos lumières Hue pour une ambiance harmonieuse.

– Contrôlez les panneaux Nanoleaf aux côtés de vos lumières Hue pour une ambiance harmonieuse. Contrôle facile – Utilisez Philips Hue app, les assistants vocaux, les horaires et les automatisations pour personnaliser votre éclairage tout au long de la journée.

– Utilisez Philips Hue app, les assistants vocaux, les horaires et les automatisations pour personnaliser votre éclairage tout au long de la journée. Conception haut de gamme et éclairage intelligent réunis – Les panneaux modulaires Nanoleaf alimentés par l’écosystème Hue.

Produits Nanoleaf pris en charge

L’intégration Hue prend en charge les produits Nanoleaf Shapes suivants :

Nanoleaf Shapes Hexagones

Nanoleaf Shapes Triangles

Nanoleaf Shapes Mini Triangles

Les autres produits Nanoleaf ne sont actuellement pas pris en charge dans l’application Hue.

Ce dont vous avez besoin

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

Panneaux Nanoleaf Shapes (Hexagones ou Triangles)

(Hexagones ou Triangles) Bloc d’alimentation Nanoleaf et panneaux correctement assemblés

Module d’éclairage mural Philips Hue

Philips Hue app (version la plus récente)

Un Hue Bridge (recommandé pour accéder à plus de fonctionnalités), en savoir plus ici.

Tout ce dont vous avez besoin est déjà inclus dans l’ensemble de démarrage, ainsi vous pouvez commencer à créer tout de suite.

À propos du module d’éclairage mural Philips Hue

Le module d’éclairage mural Philips Hue permet d’activer l’expérience Hue pour Nanoleaf Shapes.

Installez, fixez et connectez facilement vos panneaux Nanoleaf

Intégrez les panneaux Nanoleaf dans les pièces et zones Hue afin qu’ils prennent part à des scènes et des automatisations.

Permet le contrôle par l’intermédiaire de l’application Hue, les accessoires Hue et les assistants vocaux

Une fois connectés, vos panneaux Nanoleaf se comportent comme un luminaire Hue, prêts à être utilisés dans toute votre configuration d’éclairage intelligent.

Étape 1 : installez vos panneaux Nanoleaf

a. Planifiez votre disposition

Disposez les panneaux sur une surface plane et expérimentez avec les formes et l’orientation avant de les monter.

b. Préparez le mur

Nettoyez la surface du mur pour qu’elle soit exempte de poussière ou de graisse. Les panneaux Nanoleaf sont conçus pour un usage intérieur seulement.

c. Montez et connectez

Montez les panneaux à l’aide des plaques de montage fournies, reliez-les avec les connecteurs Nanoleaf, puis branchez l’alimentation Nanoleaf.

Les panneaux devraient s’allumer et afficher un motif lumineux.

d. Connectez le module d’éclairage mural Philips Hue

Connectez le module d’éclairage mural Philips Hue aux panneaux Nanoleaf à l’aide du connecteur Nanoleaf.

Étape 2 : Ajoutez Nanoleaf à l’application Hue

Ouvrez Philips Hue app. Allez dans Paramètres > Lampes > Ajouter une lampe. Scannez le code QR sur le module d’éclairage mural Hue. Suivez les étapes affichées à l’écran pour détecter le module d’éclairage mural Philips Hue.

Une fois ajoutés, les panneaux Nanoleaf apparaissent dans l’application Hue comme n’importe quelle autre lumière Hue, prêts à rehausser votre espace.

Personnalisez et contrôlez avec Hue

Lorsqu’ils sont connectés par l’intermédiaire de Hue, les panneaux Nanoleaf Shapes vous permettent de réaliser les actions suivantes :

Allumer ou éteindre vos panneaux avec le reste de vos lumières Hue

Ajuster la luminosité en douceur

Changer les couleurs en fonction de votre humeur

Ajouter des panneaux aux scènes, pièces, zones, horaires et automatisations de Hue

Contrôler l’éclairage avec l’application Hue, les assistants vocaux et les accessoires Hue

Dans Hue, les panneaux Nanoleaf se comportent de façon similaire à une bande lumineuse en dégradé, créant des transitions de couleur fluides sur votre mur.

Limites importantes à connaître

Voici les comportements attendus selon la conception :

Les scènes Nanoleaf, les visualisations musicales, les gestes tactiles et les effets Nanoleaf ne sont ni affichés ni contrôlés dans l’application Hue.

dans l’application Hue. Si une synchronisation de divertissement Hue, une automatisation ou une alerte est déclenchée (par exemple, une sonnette ou une alarme lumineuse), Hue remplacera tout effet Nanoleaf actif et ne reprendra pas automatiquement le dernier effet.

Dépannage :

Ces étapes couvrent uniquement la configuration et le contrôle liés à Hue.

Module d’éclairage mural Hue introuvable dans l’application Hue

Assurez-vous que le module d’éclairage mural Philips Hue et le bloc d’alimentation sont connectés et alimentés

sont connectés et alimentés Mettez à jour votre application Hue vers la dernière version.

Module d’éclairage mural Hue inaccessible dans l’application Hue

Vérifiez que les panneaux Nanoleaf sont alimentés en les débranchant puis en les rebranchant.

Utilisez la procédure de reconnexion dans l’application Hue.

Supprimez le module d’éclairage mural Philips Hue de l’application Hue et ajoutez-le à nouveau.

Foire aux questions

Ai-je besoin d’un Hue Bridge pour utiliser Nanoleaf avec Hue?

Non. Un Philips Hue Bridge n’est pas nécessaire pour intégrer les panneaux Nanoleaf dans l’écosystème Hue. Cependant, ajouter un Bridge permettra d’accéder à plus de fonctionnalités; pour en savoir plus, cliquez ici.

Quels produits Nanoleaf sont pris en charge?

Actuellement, seuls les hexagones, les triangles et les mini triangles sont pris en charge.

Combien de panneaux Nanoleaf puis-je connecter à un seul bloc d’alimentation?

Pour cette information, veuillez consulter le calculateur PSU de Nanoleaf.

Combien de panneaux Nanoleaf peuvent être pris en charge par le module d’éclairage mural Hue?

Jusqu’à 100 panneaux sont pris en charge et peuvent être contrôlés dans l’application Hue.

Puis-je utiliser les panneaux Nanoleaf dans mon espace de divertissement?

Oui, c’est pris en charge; cependant, nous ne recommandons pas de synchroniser les panneaux Nanoleaf avec le contenu affiché à l’écran, car selon la configuration, l’expérience peut ne pas être entièrement optimisée pour la synchronisation avec le contenu sur votre écran. Ils constituent un excellent ajout pour créer une ambiance dans vos espaces de divertissement.

Pourquoi je ne vois pas les scènes Nanoleaf dans l’application Hue?

Les scènes et effets Nanoleaf sont contrôlés par l’application Nanoleaf et ne sont pas disponibles dans Hue.

Où obtenir du soutien pour les problèmes liés au matériel ou aux panneaux Nanoleaf?

Pour le dépannage et le soutien de Nanoleaf, veuillez visiter https://support.nanoleaf.me.

Besoin d’aide supplémentaire?

En cas de problème pour ajouter Nanoleaf à l’application Hue ou l’utiliser dans votre système Hue, rendez-vous sur Philips Hue Support pour obtenir de l’aide supplémentaire.

Pour les sujets matériels spécifiques à Nanoleaf ou les fonctionnalités propres à Nanoleaf, contactez toujours Nanoleaf Support.