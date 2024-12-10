Hue Screen Sync : Guide d’étalonnage et de dépannage

Hue Screen Sync donne vie à votre écran de téléviseur en synchronisant vos lampes Philips Hue avec votre contenu de divertissement. Grâce à la technologie de synchronisation optique, l’appareil capture directement les couleurs affichées à l’écran pour créer un éclairage immersif qui correspond à ce que vous regardez en temps réel.

Premiers pas : le processus d’étalonnage

Comment obtenir la meilleure expérience Hue Screen Sync?

Pour vous offrir une expérience de visionnage fluide, Hue Screen Sync utilise un processus d’installation rapide pour aligner les lumières de votre pièce avec votre écran. Une configuration initiale simple garantit que les effets de couleurs vives et l’éclairage d’ambiance reflètent fidèlement l’action à l’écran.

Que dois-je vérifier avant de commencer l’étalonnage?

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

● Vue dégagée : Positionnez Screen Sync de façon à ce que l’appareil ait une vue dégagée de l’ensemble de l’écran du téléviseur.

● Visibilité totale : Assurez-vous qu’aucun câble, meuble ou plante ne bloque la ligne de vue entre l’objectif Screen Sync et le téléviseur.

● Nettoyage de l’objectif : Essuyez la caméra avec un chiffon en microfibre propre pour assurer une capture claire lors de la configuration.

● Allumez les lumières de votre Espace de Divertissement : Allumez toutes les lumières Hue assignées à votre Zone de Divertissement afin d’offrir la meilleure condition d’éclairage possible à Screen Sync afin que l’appareil s’adapte à votre environnement personnel.

● Éliminez les reflets : Évitez que la lumière directe du soleil ou les lampes vives ne se reflètent sur l’appareil par l’intermédiaire du téléviseur.

Comment étalonner Hue Screen Sync

Ouvrez Philips Hue app. Allez à l’onglet Synchronisation et assurez-vous que votre appareil Screen Sync est sélectionné sous QUOI Appuyez sur les trois petits points pour aller dans les Paramètres. Sélectionnez Étalonnage. Suivez les instructions à l’écran. Confirmez la détection automatique ou faites référence au dépannage si l’alignement de l’écran nécessite un ajustement manuel. Prévisualise le résultat et appuie sur Enregistrer une fois satisfait(e).

À quoi devrait ressembler un étalonnage réussi?

Une installation réussie crée des effets d’éclairage réactifs et magnifiques, caractérisés par les éléments suivants :

● Assurez-vous que le réglage est terminé : le réglage se fait après l’étalonnage; consultez l’onglet Synchronisation pour vérifier si cette étape est complétée ou toujours en cours.

● Correspondance directionnelle précise des couleurs : les lumières autour du téléviseur reproduisent les zones de couleur exactes s’affichant sur chaque bord de votre écran.

● Effets de transition fluides : l’éclairage circule sans interruption à travers les zones de la pièce au fur et à mesure que les scènes changent sur votre écran.

● Atmosphère immersive : la luminosité ambiante élargit la présence de l’écran dans votre espace de vie sans envahir l’éclairage de la pièce.

● Profondeur et contraste vifs : les scènes sombres naturelles restent confortablement sombres, tandis que les éclairages principaux vifs illuminent instantanément les lumières environnantes.

Note : si le contour s’étend au-delà de l’affichage dans la pièce ou coupe les bords de l’image, les couleurs s’échantillonneront incorrectement ou apparaîtront au mauvais endroit.

2. Dépannage des défaillances d’étalonnage et détection d’écran

Mon étalonnage automatique échoue constamment ou produit un contour déformé. Que dois-je faire?

Si l’étalonnage automatique ne parvient pas à détecter l’écran ou affiche un trapèze déformé ou mal formé sur votre téléphone, procédez comme suit :

Réduisez les reflets de l’écran : éteignez les lumières au plafond, les lampes placées à côté du téléviseur, et fermez les rideaux. Un écran de téléviseur brillant agit comme un miroir—si le capteur de synchronisation optique voit des reflets, il les confond avec le contenu de l’écran. Augmentez le contraste ambiant de l’écran : Assurez-vous que la pièce est éclairée de façon uniforme avec une lumière douce, et que l’écran est allumé avec une image claire et lumineuse (ou un fond à fort contraste). Nettoyez les surfaces optiques : essuyez la lentille et l’écran du téléviseur avec un chiffon en microfibre doux; la poussière et les empreintes digitales dispersent la lumière et perturbent la détection des contours. Éliminez les obstacles : Retirez les barres de son, décorations ou objets qui bloquent le bas ou les côtés de l’écran. Passez à l’alignement manuel : Si la détection automatique a du mal avec l’éclairage de votre pièce, faites glisser manuellement les goupilles d’angle à fleur de chaque coin de la bordure de l’écran.

Mon étalonnage automatique échoue constamment à détecter l’écran. Que dois-je faire?

● Redémarrage électrique : Débranchez l’alimentation de Screen Sync de la prise murale, attendez 10 secondes, rebranchez-la, puis relancez l’étalonnage dans l’application Hue.

● Vérifiez à nouveau l’angle de l’appareil : Assurez-vous que l’unité optique est montée à niveau et orientée aussi droit que possible vers l’écran—une inclinaison excessive augmente les reflets gênants.

● Si cela ne fonctionne pas, veuillez sélectionner manuellement les coins de votre téléviseur.

Pourquoi les couleurs apparaissent-elles du mauvais côté de la pièce?

Lorsque les couleurs apparaissent inversées (p. ex., un flash rouge vif apparaît sur le côté gauche de votre téléviseur, mais les lumières Hue du côté droit réagissent) :

● Les coins d’étalonnage sont décalés ou inversés.

● Retournez dans Paramètres > Étalonner Screen Sync, vérifiez que chaque point d’angle correspond à son angle réel, repositionnez-les avec précision, puis enregistrez.

● Vérifiez également la configuration de votre zone de divertissement dans l’application Hue pour vous assurer que les positions virtuelles des lumières correspondent à leurs emplacements physiques dans la pièce.

Quand dois-je réétalonner?

Réétalonnez à tout moment :

● Vous déplacez ou inclinez votre téléviseur, moniteur ou Screen Sync.

● Vous repositionnez, ajoutez ou remplacez les lumières dans votre Zone de divertissement.

● Les couleurs commencent à apparaître dans la mauvaise zone de la pièce.

● Les conditions de lumière ambiante changent radicalement : p. ex., si l’étalonnage initial a eu lieu sous une lumière matinale intense, la performance nocturne peut en souffrir. Étalonnez dans une pièce bien éclairée pour aider Screen Sync à s’adapter à votre environnement personnel.

3. Correction de la précision des couleurs, des conditions de la pièce et des reflets

Screen Sync lit directement l’affichage de votre téléviseur. Tout ce qui tombe sur le verre—lumière du soleil, éblouissement de lampe ou d’éclairages directionnels au plafond—finit dans les données de couleur envoyées à vos lumières Hue.

Référence rapide : problèmes de reflets et d’éblouissement

Ce que vous voyez Cause Que faire Une zone lumineuse reste bloquée en blanc/jaune ou réagit faiblement Une lampe ou une fenêtre projette son reflet directement sur cette section de l’écran. Éteignez ou déplacez la lampe, tirez les rideaux, ou modifiez légèrement l’orientation de l’appareil pour éliminer la réflexion du champ du capteur optique. Toutes les couleurs paraissent délavées ou pâles pendant la journée Screen Sync peut être affecté par une fenêtre très éclairée ou par la lumière directe du soleil. Fermez les stores ou les rideaux. Hue Screen Sync fonctionne de façon optimale dans des conditions de pièce tamisée ou sombre, une fois étalonné. Les couleurs sont correctes la nuit, mais incorrectes le jour (ou vice versa) L’éclairage de la pièce est très différent de celui au moment où l’appareil de synchronisation optique a appris le profil d’écran. Gardez un éclairage constant dans la pièce ou réétalonnez en allumant toutes les lumières pour rendre la pièce aussi lumineuse que possible. Les lumières clignotent ou « pompent » pendant les scènes sombres Les lumières Hue ou les luminaires ambiants se reflétant sur le panneau de verre. Inclinez les lumières Hue loin de l’écran (p. ex., dirigées vers le mur ou derrière le téléviseur) et atténuez les lumières ambiantes.

Réglage des couleurs : si les couleurs ne correspondent pas à vos attentes

Hue Screen Sync s’adapte automatiquement à l’affichage de votre téléviseur au fil du temps. Si les couleurs ne semblent pas exactes :

Étape 1 : accordez à Screen Sync le temps de s’adapter

○ Après l’installation, le réétalonnage ou une réinitialisation, le système de synchronisation visuelle apprend la luminosité et la balance des blancs de votre téléviseur pendant que vous regardez.

○ La luminosité se stabilise en quelques secondes.

○ La balance des blancs (teinte des couleurs) prend quelques minutes de contenu vidéo normal et varié. Regarder des scènes avec des éléments neutres (nuages, neige, arrière-plans blancs/gris) accélère l’apprentissage. Les contenus très saturés (comme les dessins animés, les terrains de sport) ou les films très sombres ralentissent l’adaptation.

Étape 2 : vérifiez les réglages d’image du téléviseur

○ Désactivez le mode éco / la luminosité automatique : éteignez les capteurs de lumière ambiante et les modes d’économie d’énergie. Si le téléviseur ajuste automatiquement sa luminosité, la synchronisation de l’écran doit continuellement se réadapter.

○ Modes d’image : changer de mode d’image (p. ex., Vivid à Cinema) modifie la température de couleur. Accordez quelques minutes au Screen Sync pour s’adapter au nouveau profil.

○ Contenu HDR : les éclairages principaux en HDR sont nettement plus lumineux, ce qui fait que le capteur optique réduit son exposition. Les scènes très sombres en HDR peuvent naturellement produire des effets d’éclairage plus faibles que le contenu SDR standard.

Étape 3 : vérifiez la propreté du capteur optique et de l’écran

○ Vérifiez la présence d’empreintes digitales, de poussière ou de taches sur la lentille optique et le panneau TV, car ils diffusent la lumière et réduisent la saturation.

Conseils pour le montage et l’installation de l’appareil

Que faire si Screen Sync ne tient pas solidement sur mon téléviseur?

● Téléviseurs plus épais que 30 mm (1,2 pouce) : l’épaisseur maximale supportée d’un téléviseur pour un montage sécurisé sans forcer est de 30 mm (1,2 pouce). Ne forcez pas la pince de la charnière arrière, car une pression excessive peut endommager l’articulation. Reposez le pied en contrepoids à plat le long de la courbe arrière supérieure et utilisez des bandes de montage amovibles respectueuses de la surface pour une meilleure adhérence.

● Gardez l’unité de synchronisation centrée : montez l’appareil aussi droit et centré que possible. Les angles de montage inclinés augmentent la sensibilité aux reflets et altèrent la précision de l’accord des couleurs dans les coins inférieurs.

● Tension du câble : faites passer le câble fixe en douceur le long du châssis du téléviseur pour éviter que la tension du câble ne dévie l’appareil de son axe avec le temps.