Cadeaux pour la fête des pères : des lumières intelligentes pour tous les papas

Cadeaux pour la fête des pères : des lumières intelligentes pour tous les papas

Chaque fois qu’ils ont besoin d’un coup de main, d’une épaule sur laquelle pleurer ou simplement d’un simple conseil paternel, les enfants peuvent toujours compter sur la présence de papa. Pour la fête des pères, offrez-lui un cadeau de maison intelligente pour montrer l'appréciation de toute la famille.

Les responsabilités quotidiennes de tous les pères sont similaires : réparer des vélos cassés (ou des cœurs !), faire l'imbécile ou simplement lever les enfants le matin, mais il n'y a pas deux pères exactement pareils.

Alors, pourquoi ne pas trouver des cadeaux connectés pour votre papa, qui montrent que vous le comprenez vraiment ? Trouvez le cadeau Philips Hue parfait selon son type de personnalité, pour étendre son système ou en créer un. Et, si vous êtes papa, envoyez cette liste à vos proches avant la fête des pères, pour leur donner des inspirations de cadeaux avec des éclairages intelligents.

Des cadeaux connectés pour un papa organisé

Se lever tôt le matin et faire en sorte que tout le monde soit prêt à l'heure n'est pas une mince affaire, mais les papas le font avec le sourire. Facilitez-lui ses matinées avec un kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance, un cadeau idéal pour maison connectée qui lui permet de faire ses premiers pas avec l'éclairage intelligent.

Le kit de démarrage lui permet de configurer des automatisations de réveil pour lui-même et pour les enfants. Ainsi, tout le monde se réveille progressivement avec de la lumière au lieu d'alarmes tonitruantes, pour un début de journée plus paisible et positif. Il propose également la recette de lumière Energize, un paramètre de lumière vive et froide qui permet à tout le monde de se lever et de commencer à bouger avec la bonne quantité d'énergie, au quotidien.

Une idée brillante : l'éclairage intelligent Philips Hue offre également une commande vocale, ce qui facilite encore davantage les matinées pour tous les parents. Au lieu de chercher l'interrupteur, papa peut simplement dire « Active Energize dans la cuisine » à son téléphone ou à son assistant intelligent, comme Amazon Alexa, l'Assistant Google ou Siri. En plus d'allumer instantanément les lumières, la commande vocale peut également permettre de les régler pour obtenir la couleur et la luminosité parfaites.

Un père utilise les lumières intelligentes Philips hue dans la cuisine pour faciliter les routines matinales

Des cadeaux malins pour le papa qui aime recevoir

Que dit une ampoule énervée à l’autre ? Tu n'es pas une lumière !

Même si vous les avez déjà entendus dix fois, les blagues de papa sont indéniablement drôles. Après tout, il essaie juste de faire rire les enfants. La prochaine fois qu'il fera une blague, retenez vos gémissements et laissez-le prendre le devant de la scène en tant que comédien personnel de la famille.

Une lampe intelligente portable Hue Go peut être l'accessoire parfait pour sa prochaine farce. Il peut contrôler les lumières depuis son téléphone ou un autre appareil mobile, en choisissant de les allumer et de les éteindre, ou en changeant de couleur. Les membres de la famille qui ne se doutent de rien se demanderont ce qui se passe.

Et lorsqu'il n'est pas occupé à faire des blagues avec les enfants, papa peut utiliser un Hue Go pour rehausser l'ambiance de sa prochaine réception, qu'il organise un dîner intime ou qu'il allume le barbecue.

Cadeaux intelligents pour le papa qui répare les choses

Un papa peut tout réparer, de la boîte de vitesses de maman aux cœurs brisés des adolescents. Pour lui montrer combien vous appréciez ses compétences d'homme à tout faire, offrez-lui quelque chose de plus amusant à bricoler : un éclairage intelligent.

L'éclairage intelligent Philips Hue est facile à installer. Papa s'amusera donc beaucoup à organiser son système d'éclairage intelligent pour la maison et à placer des détecteurs de mouvement Hue ainsi que des bandes de lumière tout autour de la maison, à l'intérieur comme à l'extérieur.

S'il dispose d'un atelier, il peut l'aménager avec l'éclairage intelligent de son choix. S'il préfère les activités de plein air, offrez-lui un cadeau dont il pourra profiter dans le jardin : le spot Philips Hue Lily XL. Il pourra ainsi éclairer le jardin avec des millions de couleurs, puis l'admirer d'où qu'il soit.

veut : par la fenêtre du salon ou en traînant sur le porche après une dure journée à se salir les mains.

Des cadeaux intelligents pour les papas qui veulent se détendre

Une fois les enfants couchés, quelle meilleure façon pour un papa de se détendre le soir que de se blottir sur le canapé pour savourer une soirée cinéma ? La Hue Lightstrip l'aide à trouver l'ambiance idéale pour ses films préférés. Il peut même créer une scène lumineuse adaptée aux film d'action, aux comédies ou aux drames de son choix uniquement avec sa voix : il lui suffit de parler à son assistant domestique intelligent.

Une idée lumineuse : si papa est plus joueur que cinéphile, offrez-lui un cadeau qui améliorera son expérience de jeu. La Philips Hue Play HDMI sync box lui permet de connecter n'importe quelle console de jeu HDMI (y compris PlayStation et Xbox) aux lumières Philips Hue pour donner vie en lumière à toutes les actions dans le jeu.

Un papa profite d'une expérience de jeu immersive avec les lumières intelligentes Philips hue
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