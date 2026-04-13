Bouton intelligent
CHF 22.00
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- Garantie 2 ans
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Bridge Pro
CHF 150.00
Pour un Bouton intelligent un Bridge est nécessaire
À propos du Bouton intelligent
Lisse et élégant, ce bouton intelligent de taille supérieure vous permet de déclencher des scènes en fonction de l'heure de la journée, ou de parcourir une sélection. Appuyez longuement dessus pour atténuer ou éclaircir vos lampes, ou configurez-le pour démarrer une automatisation.
- Contrôle toutes les lumières Hue
- Déclencher une automatisation
- Alimentée par batterie
- ⌀45 mm
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103038616
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Synthétique
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50'000
- Durée de vie nominale
- 10'000
Environnement
- Humidité fonctionnement
- 0 % <H<80 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement
- 0 °C - 40 °C
Options/accessoires inclus
- Piles fournies
- Oui
- Portable
- Oui
Garantie
- 2 ans
- Oui
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103038616
- Poids net
- 0.04 kg
- Poids brut
- 0.07 kg
- Hauteur
- 36 mm
- Longueur
- 100 mm
- Largeur
- 72 mm
- Code 12NC
- 929004582201
Informations figurant sur l'emballage
- EAN
- 8721103038616
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 13 mm
- Largeur totale
- 45 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Nombre de boutons configurables
- 1
- Type batterie
- CR2032
- Code IP
- IP20
- Options de montage
- Sur un mur, Sur pied
L'ampoule
- Mise à jour logicielle
- Oui
L'interrupteur
- Piles fournies
- 1 x CR2032
- Boutons configurables
- 1
- Durée de vie
- 50000 clicks
- Nombre max. d'éclairages par interrupteur
- 50 (nombre maximum par Hue Bridge)
- Autonomie minimale de batterie
- 2
- Options de montage
- pose libre, mur
Compatibilités
- Compatible HomeKit
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- iOS, Android
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement
FAQ
Combien de lampes Hue puis-je contrôler avec le Hue tap dial switch ?
Un Hue tap dial switch permet de contrôler jusqu'à trois pièces, une zone ou même toute votre installation d'éclairage connecté. C'est à vous de décider ! Chaque bouton peut être configuré indépendamment l'un de l'autre, pour une flexibilité maximale. En outre, il est possible de régler le cadran pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse d'un autre groupe de lampes. Si vous préférez ne contrôler qu'un sous-ensemble de lampes dans une pièce, nous vous recommandons de créer d'abord une zone à partir de ces lampes. Vous bénéficierez ainsi d'une plus grande flexibilité pour créer et sélectionner des scénarios pour ces lampes.
Combien de lampes Hue puis-je contrôler avec le Hue smart button ?
Un Hue smart button permet de contrôler jusqu'à deux pièces, une zone ou même toute votre installation d'éclairage connecté. C'est à vous de décider ! Si vous préférez ne contrôler qu'un sous-ensemble de lampes dans une pièce, nous vous recommandons de créer d'abord une zone à partir de ces lampes. Vous bénéficierez ainsi d'une plus grande flexibilité pour créer et sélectionner des scénarios pour ces lampes.
Quelle est la fonction des Hue dimmer switch, smart button et Tap dial switch ?
Les Hue dimmer switch, smart button et tap dial switch peuvent être configurés selon différents modes de fonctionnement, selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez le régler pour déclencher différents scénarios en fonction de l'heure de la journée, pour faire défiler vos scénarios préférés par pressions répétées, pour activer toujours le même scénario, pour éteindre une partie ou la totalités des lampes de votre installation ou encore pour démarrer et arrêter des automatisations. Tout ceci peut être configuré via l'application Hue.
Le Dimmer switch dispose de deux boutons dédiés pour augmenter ou réduire l'intensité lumineuse, tandis que le Tap dial switch permet de le faire par rotation du cadran. Le Smart button permet d'augmenter ou de réduire l'intensité lumineuse en appuyant longuement sur le bouton. Une fois que vous avez atteint la luminosité minimale ou maximale, relâchez le bouton et appuyez à nouveau longuement pour faire varier l'intensité lumineuse dans le sens inverse.
Comment puis-je ajouter mon Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch à mon installation Hue ?
Pour ajouter un Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch à votre installation, accédez à l'application Hue > Paramètres > Appareils, puis appuyez sur le bouton + (plus).
Dois-je brancher des fils électriques pour installer le Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ?
Non. Les Hue dimmer switch, smart button et tap dial switch sont alimentés par pile et sans fil. Vous n'avez donc pas besoin de procéder à un recâblage.
L'ancienne version du Dimmer switch (disposant de boutons marche/arrêt séparés par rapport à la version actuelle) utilise une pile CR2450. Les versions actuelles du Dimmer switch, du Smart button et du Tap dial switch utilisent toutes une pile CR2032.
Dans l'application Hue, vous trouverez des informations sur la durée de vie prévue des piles actuelles.
Quelle est la différence entre l'ancienne version et la version actuelle du Hue dimmer switch ?
Il existe des différences mineures au niveau de la mécanique et de la finition. De plus, les étiquettes et le comportement par défaut des boutons du haut et du bas diffèrent. L'ancien Hue dimmer switch avait un bouton marche en haut et un bouton arrêt en bas, tandis que la version actuelle possède un bouton marche/arrêt pour la commutation des lampes en haut et un bouton Hue en bas. Tous les boutons des deux versions du Hue dimmer switch peuvent être configurés avec le même ensemble de fonctionnalités.
Comment puis-je rétablir les paramètres d'usine de mon Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ?
Si vous souhaitez rétablir la configuration par défaut du Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ou si vous essayez de supprimer des comportements indésirables, accédez à l'écran de modification de votre appareil et appuyez sur le bouton Réinitialiser. Si le problème persiste, vous pouvez supprimer l'interrupteur de l'application Hue et réinitialiser physiquement l'appareil en appuyant sur le bouton de configuration ou le trou d'épingle pendant plus de 10 secondes, puis l'ajouter à nouveau via l'application Hue.
Puis-je utiliser un Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch pour contrôler mes lampes d'extérieur ?
Oui. Vous pouvez configurer un Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch pour contrôler vos lampes Hue d'extérieur via l'application Hue. Cependant, le module est conçu pour rester à l'intérieur. Assurez-vous donc de l'utiliser uniquement à l'intérieur.
Puis-je personnaliser les paramètres d'un Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch sans Hue Bridge ?
Non. Un Hue Bridge est nécessaire pour pouvoir modifier la façon dont un Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch contrôle vos lampes.
Quelle est la différence entre le Tap dial switch et le Tap dial switch avec mini support ?
La seule différence est le support fourni avec le Tap dial switch. Il s'agit d'un mini support, petit et circulaire, situé directement derrière l'interrupteur. Vous ne pouvez pas le voir lorsque l'interrupteur Tap dial switch est monté dessus, c'est donc un montage plus discret.
Combien de lampes Hue puis-je contrôler avec le Hue dimmer switch ?
Un Hue dimmer switch permet de contrôler jusqu'à deux pièces, une zone ou même toute votre installation d'éclairage connecté. C'est à vous de décider ! Par défaut, les boutons sont configurés pour contrôler les mêmes groupes de lampes, mais vous pouvez modifier les paramètres pour contrôler différentes lampes par bouton. Si vous préférez ne contrôler qu'un sous-ensemble de lampes dans une pièce, nous vous recommandons de créer d'abord une zone à partir de ces lampes. Vous bénéficierez ainsi d'une plus grande flexibilité pour créer et sélectionner des scénarios pour ces lampes.
Où puis-je installer le Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ?
Fixez la plaque murale ou les supports sur n'importe quelle surface plane à l'aide de l'adhésif fourni ou de vis (le cas échéant). Vous pouvez également les retirer de leur plaque murale ou de leurs supports pour les utiliser n'importe où dans votre maison ou les fixer sur n'importe quelle surface magnétique. Assurez-vous que ces emplacements se trouvent à portée de votre installation.
Qu'est-ce que la fonction intelligente marche/arrêt ?
Les boutons de votre Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch disposent de l'option intelligente marche/arrêt pour faire basculer l'état des lampes. Si cette option est activée, lorsque vous appuyez sur le bouton, les lampes qui étaient allumées s'éteignent et les lampes qui été éteintes passent au scénario approprié selon le mode.
Puis-je utiliser le Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch avec des automatisations ?
Oui ! Leurs boutons peuvent être configurés pour déclencher des lampes ou des automatisations. Si vous sélectionnez des automatisations, vous aurez la possibilité de démarrer et/ou d'arrêter n'importe quelle automatisation pouvant être activée manuellement via l'application. Par exemple, vous pouvez configurer le bouton 2 du Hue tap dial switch de votre chambre pour démarrer votre automatisation du coucher ou le Hue smart button de votre porte d'entrée pour démarrer l'automatisation de la simulation de présence chaque fois que vous sortez.
De quoi ai-je besoin pour configurer mon Hue dimmer switch, smart button ou tap dial switch ?
Pour personnaliser le contrôle de vos lampes, nous recommandons un Hue Bridge, ainsi que l'application Hue et au moins une lampe Hue (vendue séparément). Si vous n'avez pas de Bridge, vous pouvez connecter ces interrupteurs à un maximum de 10 lampes.
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