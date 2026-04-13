Bouton intelligent

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À propos du Bouton intelligent

Lisse et élégant, ce bouton intelligent de taille supérieure vous permet de déclencher des scènes en fonction de l'heure de la journée, ou de parcourir une sélection. Appuyez longuement dessus pour atténuer ou éclaircir vos lampes, ou configurez-le pour démarrer une automatisation.

  • Contrôle toutes les lumières Hue
  • Déclencher une automatisation
  • Alimentée par batterie
  • ⌀45 mm

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