Lancez votre système d’éclairage intelligent avec ce kit de démarrage, qui comprend trois ampoules intelligentes à lumière blanche douce, le pont Hue et un interrupteur. C’est un kit complet pour un contrôle personnalisé de votre éclairage intérieur et de toutes ses fonctions.

White

Jusqu’à 800 lumens*

Lumière blanche et chaude

Hue Bridge inclus