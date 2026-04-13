Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (800) + interrupteur avec variateur

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Gros plan de l'avant de Hue White Kit de démarrage: 3ampoules connectées E27 (800) + interrupteur avec variateur
Gros plan de l'arrière de Hue White Kit de démarrage: 3ampoules connectées E27 (800) + interrupteur avec variateur
Dimensions indiquées de Hue White Kit de démarrage: 3ampoules connectées E27 (800) + interrupteur avec variateur
Dimensions indiquées de Hue White Kit de démarrage: 3ampoules connectées E27 (800) + interrupteur avec variateur
Emballage de Hue White Kit de démarrage: 3ampoules connectées E27 (800) + interrupteur avec variateur
Utilisation de Hue White Kit de démarrage: 3ampoules connectées E27 (800) + interrupteur avec variateur
Utilisation de Hue White Kit de démarrage: 3ampoules connectées E27 (800) + interrupteur avec variateur
Démonstration de Hue White Kit de démarrage: 3ampoules connectées E27 (800) + interrupteur avec variateur
Démonstration de Hue White Kit de démarrage: 3ampoules connectées E27 (800) + interrupteur avec variateur
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À propos du Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (800) + interrupteur avec variateur

Lancez votre système d’éclairage intelligent avec ce kit de démarrage, qui comprend trois ampoules intelligentes à lumière blanche douce, le pont Hue et un interrupteur. C’est un kit complet pour un contrôle personnalisé de votre éclairage intérieur et de toutes ses fonctions.

  • White
  • Jusqu’à 800 lumens*
  • Lumière blanche et chaude
  • Hue Bridge inclus
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