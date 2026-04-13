Kit de synchro Philips Hue Play : lightstrip gradient 85" + synchro d’écran
CHF 220.00
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- Garantie 2 ans
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À propos du Kit de synchro Philips Hue Play : lightstrip gradient 85" + synchro d’écran
Découvrez l’univers du divertissement Hue grâce à ce kit de synchronisation, avec un appareil de synchronisation d’écran TV et un lightstrip gradient multicolore. L’objectif fisheye de l’appareil de synchro d’écran capture le contenu qui s’affiche à l’écran et le synchronise avec le lightstrip, pour une synchronisation des couleurs optimisée et des effets d’éclairage en temps réel. Installez tout sans effort dans l’application Hue et profitez de vos films, séries et jeux préférés comme jamais auparavant !
- Correspondance optimisée des couleurs à l’écran
- Capture plein écran avec objectif fisheye
- Effets d'éclairage dégradés
- Convient aux téléviseurs jusqu’à 85 pouces
- Contrôler et configurez avec l’application Hue
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103189820
Design et finition
- Couleur
- Noir et blanc
- Matériaux
- PVC, Silicone
Durée de vie
- Plage de température ambiante
- -20 à +40 °C
- Durée de vie nominale
- 25'000
Environnement
- Humidité fonctionnement
- 0 % <H<80 % (sans condensation)
Options/accessoires inclus
- Piles fournies
- Non
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- 80
- Flux lumineux maximal selon la température de couleur corrélée (TCC)
- 6'500
- Flux lumineux total
- 1'450
- Flux lumineux à 4000 K
- 1'050
- Flux lumineux à 2 700 K
- 1'050
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
- Peut être coupé
- Oui
- Peut être agrandi
- Non
- Hauteur
- 6 mm
- Tension entrée
- 220V-240V
- Longueur
- 3'500 mm
- Largeur
- 14.5 mm
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103189820
- Poids net
- 0.83 kg
- Poids brut
- 1.22 kg
- Hauteur
- 226 mm
- Longueur
- 74 mm
- Largeur
- 310 mm
- Code 12NC
- 929004447707
Informations figurant sur l'emballage
- EAN
- 8721103189820
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0.5
- Puissance
- 14.5
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 1'500
- Largeur totale
- 14.5 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Rendement en lumen de l'ampoule inclus
- 1'450
- Rendement en lumen total de l'éclairage
- 1450
- Couleur de lumière
- Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Code IP
- IP20
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Options de montage
- PC, TV
- LED intégrée
- Oui
Le pont
- Bande de fréquence
- NA
- Nombre max. d'ampoules
- 10
- Options de montage
- Bureau
- Adaptateur secteur
- Non
L'ampoule
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- Assistants vocaux (Hue Bridge requis)
- Amazon Alexa, Assistant Google
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date, except Hue bridge minimum of 36 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Product Documentation
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement