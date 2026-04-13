Plongez dans l’univers du divertissement Hue avec ce kit de synchronisation. Le kit comprend un Play HDMI sync box 4K et une bande lumineuse à dégradé de couleurs. Connectez les décodeurs et les sticks de streaming à la sync box et synchronisez le contenu TV avec le lightstrip. Profitez d’effets d’éclairage de façade colorés à dégradé qui réagissent à tout ce qui s’affiche à l’écran. La sync box prend en charge la résolution 4K à un taux de 60 Hz, pour une qualité visuelle optimale et une réponse de lumière instantanée. Installez tout sans effort dans l’application Hue et profitez de vos films, séries et jeux préférés comme jamais auparavant !

Supporte la résolution 4K à 60 Hz

Effets d'éclairage dégradés

Convient aux téléviseurs jusqu’à 65 pouces

Forme simple et compacte

Contrôler et configurez avec l’application Hue