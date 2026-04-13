Kit de synchronisation Philips Hue Play : lightstrip gradient 65" + Sync box HDMI 4K

CHF 220.00

Gros plan de l'avant de LIGHTSTRIPS Kit de synchronisation Philips Hue Play: lightstrip gradient 65&quot; + Sync box HDMI 4K
Gros plan de l'arrière de LIGHTSTRIPS Kit de synchronisation Philips Hue Play: lightstrip gradient 65&quot; + Sync box HDMI 4K
Emballage de LIGHTSTRIPS Kit de synchronisation Philips Hue Play: lightstrip gradient 65&quot; + Sync box HDMI 4K
Utilisation de LIGHTSTRIPS Kit de synchronisation Philips Hue Play: lightstrip gradient 65&quot; + Sync box HDMI 4K
Utilisation de LIGHTSTRIPS Kit de synchronisation Philips Hue Play: lightstrip gradient 65&quot; + Sync box HDMI 4K
Utilisation de LIGHTSTRIPS Kit de synchronisation Philips Hue Play: lightstrip gradient 65&quot; + Sync box HDMI 4K
Utilisation de LIGHTSTRIPS Kit de synchronisation Philips Hue Play: lightstrip gradient 65&quot; + Sync box HDMI 4K
Utilisation de LIGHTSTRIPS Kit de synchronisation Philips Hue Play: lightstrip gradient 65&quot; + Sync box HDMI 4K
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À propos du Kit de synchronisation Philips Hue Play : lightstrip gradient 65" + Sync box HDMI 4K

Plongez dans l’univers du divertissement Hue avec ce kit de synchronisation. Le kit comprend un Play HDMI sync box 4K et une bande lumineuse à dégradé de couleurs. Connectez les décodeurs et les sticks de streaming à la sync box et synchronisez le contenu TV avec le lightstrip. Profitez d’effets d’éclairage de façade colorés à dégradé qui réagissent à tout ce qui s’affiche à l’écran. La sync box prend en charge la résolution 4K à un taux de 60 Hz, pour une qualité visuelle optimale et une réponse de lumière instantanée. Installez tout sans effort dans l’application Hue et profitez de vos films, séries et jeux préférés comme jamais auparavant !

  • Supporte la résolution 4K à 60 Hz
  • Effets d'éclairage dégradés
  • Convient aux téléviseurs jusqu’à 65 pouces
  • Forme simple et compacte
  • Contrôler et configurez avec l’application Hue
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay