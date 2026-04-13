Applique murale extérieure carrée Scenova avec lumière LED connectée couleur et blanche. Résistante aux intempéries pour les terrasses, jardins et entrées, avec application et commande vocale.

CHF 80.00

Nouveau
Gros plan de l'avant de Luminaires extérieurs Applique murale extérieure carrée Scenova avec lumière LED connectée couleur et blanche. Résistante aux intempéries pour les terrasses, jardins et entrées, avec application et commande vocale.
Gros plan de l'arrière de Luminaires extérieurs Applique murale extérieure carrée Scenova avec lumière LED connectée couleur et blanche. Résistante aux intempéries pour les terrasses, jardins et entrées, avec application et commande vocale.
Gros plan de l'arrière de Luminaires extérieurs Applique murale extérieure carrée Scenova avec lumière LED connectée couleur et blanche. Résistante aux intempéries pour les terrasses, jardins et entrées, avec application et commande vocale.
Dimensions indiquées de Luminaires extérieurs Applique murale extérieure carrée Scenova avec lumière LED connectée couleur et blanche. Résistante aux intempéries pour les terrasses, jardins et entrées, avec application et commande vocale.
Emballage de Luminaires extérieurs Applique murale extérieure carrée Scenova avec lumière LED connectée couleur et blanche. Résistante aux intempéries pour les terrasses, jardins et entrées, avec application et commande vocale.
Utilisation de Luminaires extérieurs Applique murale extérieure carrée Scenova avec lumière LED connectée couleur et blanche. Résistante aux intempéries pour les terrasses, jardins et entrées, avec application et commande vocale.
Utilisation de Luminaires extérieurs Applique murale extérieure carrée Scenova avec lumière LED connectée couleur et blanche. Résistante aux intempéries pour les terrasses, jardins et entrées, avec application et commande vocale.
Utilisation de Luminaires extérieurs Applique murale extérieure carrée Scenova avec lumière LED connectée couleur et blanche. Résistante aux intempéries pour les terrasses, jardins et entrées, avec application et commande vocale.
En stock

Exclu de toutes promotions et offres

  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

À propos du Applique murale extérieure carrée Scenova avec lumière LED connectée couleur et blanche. Résistante aux intempéries pour les terrasses, jardins et entrées, avec application et commande vocale.

Créez l'ambiance Hue à l'extérieur ! Idéale pour votre terrasse, jardin ou entrée, cette applique murale extérieure offre un éclairage décoratif omnidirectionnel dans une couleur réglable ou dans des nuances de blanc allant du chaud au froid. Personnalisez chaque instant du crépuscule à l'aube : créez l'ambiance pour un dîner en plein air ou un moment de détente sous les étoiles. Pour plus de sérénité à la tombée de la nuit, réglez l'éclairage sur une lumière blanche vive afin de voir qui s'approche ou de trouver votre chemin. Chromasync assure une correspondance précise des couleurs entre plusieurs lampes Hue pour une ambiance homogène. Le diffuseur à double couche de la lampe produit une lumière douce et uniforme en atténuant les points LED et en réduisant les éblouissements, tout en ajoutant une résistance aux UV pour éviter le jaunissement au fil du temps. Installez cette lampe résistante aux intempéries et certifiée IP44 sur les murs ou les plafonds à l'extérieur de votre maison pour obtenir de la lumière exactement là où vous en avez besoin. Profitez d'une commande intuitive même lorsque vous n'êtes pas chez vous avec options de personnalisation et automatisations grâce à l'application Hue et aux assistants vocaux.

  • Lumière blanche et colorée réglable
  • Résiste aux intempéries (IP44)
  • Revêtement anti-tâches Powershield
  • Installation sur un mur ou au plafond
  • Application et commande vocale
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay