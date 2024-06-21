Chaque fois qu’ils ont besoin d’un coup de main, d’une épaule sur laquelle pleurer ou simplement d’un simple conseil paternel, les enfants peuvent toujours compter sur la présence de papa. Pour la fête des pères, offrez-lui un cadeau de maison intelligente pour montrer l'appréciation de toute la famille.

Les responsabilités quotidiennes de tous les pères sont similaires : réparer des vélos cassés (ou des cœurs !), faire l'imbécile ou simplement lever les enfants le matin, mais il n'y a pas deux pères exactement pareils.

Alors, pourquoi ne pas trouver des cadeaux connectés pour votre papa, qui montrent que vous le comprenez vraiment ? Trouvez le cadeau Philips Hue parfait selon son type de personnalité, pour étendre son système ou en créer un. Et, si vous êtes papa, envoyez cette liste à vos proches avant la fête des pères, pour leur donner des inspirations de cadeaux avec des éclairages intelligents.