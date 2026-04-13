Philips Hue Play Screen Sync

Nouveau
Gros plan de l'avant de Hue Philips Hue Play Screen Sync
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  • Retour gratuit sous 30 jours
  • Garantie 2 ans

À propos du Philips Hue Play Screen Sync

Ne regardez pas seulement la TV, vivez-la ! La synchronisation d’écran Hue est une solution plug-and-play conçue pour vous initier à l’univers du divertissement Hue. Elle s’adapte parfaitement à votre TV et synchronise le contenu à l’écran avec vos luminaires Hue en temps réel, s’accordant dans un affichage toujours parfaitement coordonné de lumière et de couleur. Synchronisez vos films, séries et sports préférés, en streaming sur vos applications natives préférées ou que en télévision diffusée. Un objectif fisheye capture l’ensemble de l’écran de bord à bord. L’algorithme de synchronisation avancé analyse chaque couleur pour offrir une synchronisation lumineuse optimale, afin que vos luminaires Hue reflètent toute l’action, même si les conditions d’éclairage changent. Configurez votre espace de divertissement dans l’application Hue, synchronisez sans effort vos lampes avec Hue Play Screen Sync, puis personnalisez l’expérience pour accompagner ce que vous regardez.

  • Solution simple plug-and-play
  • Synchronisez tout contenu via l’app Hue
  • Capture plein écran avec objectif fisheye
  • Algorithme avancé d’appariement des couleurs
  • Intégration transparente avec le système Hue

Produits tendances

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Synchronise les couleurs avec le contenu affiché sur votre écran
Connectez jusqu'à 10 éclairages Philips Hue

€349,99

Supports Philips Hue Play

Supports Philips Hue Play

Ensemble de supports
Pour Hue Play
Noir
Pièce de rechange

€9,99

Offre
Détecteur de mouvement Hue

Détecteur de mouvement Hue

Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez

€44,99

Offre
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€21,99

Nouveau
Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K

Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K

Supporte la résolution 4K à 60Hz.
Contenu synchro via l’app Hue
Forme simple et compacte
Installation et configuration faciles

€149,99

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m, extension

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m, extension

Extension de guirlande lumineuse 21 m
30 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens

€269,99

Connecteur en T pour LowVolt

Connecteur en T pour LowVolt

Connecteur en T
Compatible LowVolt
Pour une utilisation en extérieur (IP67)

€14,99

Nouveau
Festavia curtain lights - 1,35 x 2 m, 250 LED

Festavia curtain lights - 1,35 x 2 m, 250 LED

Blanc et dégradés de couleurs
Effets dynamiques et synchro musicale
Résiste aux intempéries
Application et commande vocale

€229,99

Hue Play pack d’extension

Hue Play pack d’extension

Pack d’extension 1 unité
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€69,99

Borne d’éclairage extérieure Calla

Borne d’éclairage extérieure Calla

Basse tension
Finition noire mate
104 x 402 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément

€179,99

Il ne reste que quelques exemplaires

Offre
Hue Bridge

Hue Bridge

Prise en charge de 50 lampes et 12 accessoires
Activation de Hue Sync
Accès à l'intégration de l'éclairage et de la sécurité
Cryptage avancé

€79,99

Applique murale intérieure et extérieure Dymera

Applique murale intérieure et extérieure Dymera

Éclairage blanc et coloré
Commandez chaque lumière individuellement
Contrôle avec l'application ou la voix
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€229,99

Câble d'alimentation Hue Play gradient lightstrip

Câble d'alimentation Hue Play gradient lightstrip

Câble d'alimentation
Longueur de 2.5 m
Noir
Pièce de rechange

€10,99

Projecteur mural Hue Play

Projecteur mural Hue Play

Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 15,7 x 9,1 cm
Noir mat

€369,99

Hue Play Gradient Light Tube Large

Hue Play Gradient Light Tube Large

Conçu pour les TV de 60" et plus
Bloc d'alimentation inclus
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box

€229,99

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