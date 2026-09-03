Créez votre installation de divertissement Hue

Pas sûr de savoir comment synchroniser vos éclairages Hue Philips avec votre TV ?
Que vous souhaitiez une configuration simple ou l'expérience ultime, il existe une option de synchronisation Hue pour chaque habitation.

Comment souhaitez-vous synchroniser vos lampes ?

Je veux synchroniser mes lampes avec mon téléviseur Samsung ou LG

Je veux synchroniser mes lampes avec mon téléviseur Samsung ou LG

Je veux synchroniser mes lampes avec n'importe quel contenu sur n'importe quel téléviseur

Je veux synchroniser mes lampes avec n'importe quel contenu sur n'importe quel téléviseur

Je veux synchroniser mes lampes avec du contenu via HDMI

Je veux synchroniser mes lampes avec du contenu via HDMI

Une installation TV avec éclairage de spectacle montrant l'application Philips Hue Sync TV.

Application Sync TV

Synchroniser mes lampes avec ma TV Samsung ou LG

Synchronisez directement vos luminaires hue avec les téléviseurs Samsung et LG compatibles via l'application Hue Sync TV. Profitez d'un éclairage immersif qui réagit instantanément à tout ce qui se trouve à l'écran, y compris les applications de streaming intégrées, les films, les sports et les jeux vidéo. Aucun matériel de synchronisation supplémentaire nécessaire.

Ce dont vous avez besoin
- Téléviseur Samsung ou LG compatible*
- Au minimum une lampe Philips Hue compatible couleur
- Hue Sync TV app (abonnement requis)
- Hue Bridge
- Application Hue

Convient le mieux à
- Synchronisation avec les applications TV intégrées et la télévision diffusée en direct
- Jeu vidéo occasionnel
- Configuration minimale, sans matériel

Nos meilleurs choix pour l'application Sync TV

Bientôt disponible
Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 65"

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Effets d'éclairage dégradés
Technologie RGBWWIC
Correspondance précise des couleurs Chromasync
App ou appareil de synchronisation requis

€99,99

Bientôt disponible

Bientôt disponible
Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 85"

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Effets d'éclairage dégradés
Technologie RGBWWIC
Correspondance précise des couleurs Chromasync
App ou appareil de synchronisation requis

€119,99

Bientôt disponible

Nouveau
Lampe à poser Hue Play

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Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box

€79,99

Hue Play Gradient Light Tube Compact

Hue Play Gradient Light Tube Compact

Conçu pour les TV de 40” à 55"
Associe un éclairage blanc et coloré
Bloc d'alimentation inclus
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box

€209,99

Hue Play Gradient Light Tube Large

Hue Play Gradient Light Tube Large

Conçu pour les TV de 60" et plus
Bloc d'alimentation inclus
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box

€229,99

Nouveau
Grand lampadaire Hue Play

Grand lampadaire Hue Play

Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box

€149,99

Nouveau
Lampadaire Hue Play compact

Lampadaire Hue Play compact

Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box

€139,99

Bientôt disponible
Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 65"

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Effets de dégradé ultra-doux
Technologie OmniGlow
Précision Chromasync
App ou appareil de synchronisation requis

€159,99

Bientôt disponible

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Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 85"

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Effets de dégradé ultra-doux
Technologie OmniGlow
Précision Chromasync
App ou appareil de synchronisation requis

€179,99

Bientôt disponible

Bientôt disponible
Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 100"

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Effets de dégradé ultra-doux
Technologie OmniGlow
Précision Chromasync
App ou appareil de synchronisation requis

€199,99

Bientôt disponible

Créez un kit
Bridge Pro

Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

€149,99

FAQ sur l'application Sync TV

Quels téléviseurs sont compatibles ?*

Comment démarrer ?

Ai-je besoin d'un Hue Bridge pour synchroniser mes lampes avec ma TV Samsung ou LG ?


 

Un dispositif de synchronisation d'écran Philips Hue Play équipé d'une lentille fisheye, fixé sur un téléviseur et détectant le contenu affiché à l'écran.

Play screen sync

Synchroniser mes lampes avec n'importe quel contenu sur n'importe quel téléviseur

Apportez l'éclairage TV à n'importe quel téléviseur jusqu'à 85 pouces grâce à l'appareil Play screen sync. L'appareil s'attache à votre téléviseur et sa lentille fisheye capture le contenu et les couleurs de votre écran, puis synchronise vos luminaires Hue en temps réel avec tout le contenu, y compris les applications TV natives et la télévision diffusée. 

Ce dont vous avez besoin
- Appareil Play screen sync
- Au moins une bande lumineuse Hue TV*
- Application Hue

Convient le mieux à
- Synchronisation avec tout contenu affiché à l'écran
- Applications TV natives et télévision diffusée
- Installation simple et prête à l'emploi

Ce dont vous avez besoin...

Nouveau
Synchronisation d’écran Philips Hue Play

Synchronisation d’écran Philips Hue Play

Solution simple plug-and-play
Synchronisez tout contenu via l’app Hue
Capture plein écran avec objectif fisheye
Algorithme d’appariement des couleurs

€119,99

FAQ sur Play screen sync

Qu'est-ce que Play screen sync ?

Pourquoi choisir Play screen sync ?

Faut-il un Hue Bridge pour synchroniser mes lampes avec Play screen sync ?*


 

Nos meilleurs choix pour la synchronisation d'écran Play

Nouveau
Lampe à poser Hue Play

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Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box

€79,99

Hue Play pack x2

Hue Play pack x2

Pack x2
LED intégrée
Blanc
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€149,99

Créez un kit
Hue Play pack x2

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Pack x2
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€149,99

Nouveau
Grand lampadaire Hue Play

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Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box

€149,99

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Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 65"

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Effets d'éclairage dégradés
Technologie RGBWWIC
Correspondance précise des couleurs Chromasync
App ou appareil de synchronisation requis

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Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 85"

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Effets d'éclairage dégradés
Technologie RGBWWIC
Correspondance précise des couleurs Chromasync
App ou appareil de synchronisation requis

€119,99

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Un boîtier Philips Hue Play HDMI sync box 4K placé sur un système de divertissement devant une télévision.

Play HDMI sync box 4K ou 8K

Synchroniser mes lampes avec du contenu HDMI

Les Play HDMI sync box 4K et 8K synchronisent vos lampes avec des appareils connectés en HDMI, comme les boîtiers de streaming et les consoles de jeux, offrant une synchronisation rapide et précise des lampes en temps réel. Play HDMI sync box 4K est idéal pour le gaming quotidien et les films en 4K haute définition. Play HDMI sync box 8K prend en charge des résolutions plus élevées et jusqu'à 120 images par seconde pour les jeux de nouvelle génération et le home cinéma avancé.

Ce dont vous avez besoin
- Play HDMI sync box
- Au moins une bande lumineuse Hue TV*
- Application Hue

Convient le mieux à
- Synchronisation du contenu connecté via HDMI
- Configurations de jeu avancées
- Synchronisation rapide et fluide de l'éclairage du téléviseur

Ce dont vous avez besoin...

Nouveau
Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K

Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K

Supporte la résolution 4K à 60Hz.
Contenu synchro via l’app Hue
Forme simple et compacte
Installation et configuration faciles

€149,99

FAQ sur HDMI Sync Box

De quoi ai-je besoin pour commencer ?

Quelle est la différence entre le Play HDMI sync box 4K et le Play HDMI sync box 8K ?

Ai-je besoin d'un Hue Bridge pour synchroniser mes lampes avec un HDMI Sync Box ?*


 

Notre sélection des meilleurs HDMI Sync Box

Nouveau
Grand lampadaire Hue Play

Grand lampadaire Hue Play

Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box

€149,99

Nouveau
Lampadaire Hue Play compact

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Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box

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Projecteur mural Hue Play

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Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 15,7 x 9,1 cm
Noir mat

€369,99

Projecteur mural Hue Play

Projecteur mural Hue Play

Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 15,7 x 9,1 cm
blanc mat

€369,99

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Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 65"

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Effets d'éclairage dégradés
Technologie RGBWWIC
Correspondance précise des couleurs Chromasync
App ou appareil de synchronisation requis

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Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 85"

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Effets d'éclairage dégradés
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Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 65"

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Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 85"

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Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 100"

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Comparer les options de synchronisation

Vous hésitez encore ? Comparez les solutions de synchronisation Hue pour trouver la configuration idéale pour votre téléviseur et votre expérience de divertissement.

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Divertissement à domicile avancé
Divertissement à domicile avancé
Installation facile pour la plupart des TV
Téléviseurs Samsung et LG compatibles

Fonctionne avec les applications TV

-
-
Synchronise tout le contenu TV
Synchronise tout le contenu TV

Fonctionne avec les appareils HDMI

Synchronise tout le contenu TV
Synchronise tout le contenu TV

Installation

Version perfectionnée
Version perfectionnée
Facile
Facile

Compatibilité TV

N'importe quel téléviseur
N'importe quel téléviseur
Tous les téléviseurs jusqu'à 85 pouces
Téléviseurs compatibles uniquement

Hue Bridge requis

Non
Non
Non
Oui
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