Le module d'interrupteur mural filaire permet à vos lampes Philips Hue de rester allumées et accessibles, même lorsque l'interrupteur traditionnel est éteint. Le module est alimenté par secteur, aucune pile n'est nécessaire. Installé derrière votre interrupteur existant, le module vous permet de contrôler les lampes dans des pièces et des zones, ou de passer d'un scénario à l'autre en actionnant l'interrupteur. Le module d'interrupteur mural nécessite un Hue Bridge, qui fournit un réseau Zigbee fiable et vous permet ainsi de garder le contrôle de vos lampes, même lorsque le Wi-Fi est en panne. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Garde les lampes Hue accessibles

Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés

Contrôlez des lampes, des pièces ou des zones

Sans pile, câble neutre requis

Bridge Hue requis