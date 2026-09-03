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Philips Hue x Nanoleaf

Créativité, commande et ambiance, le tout dans une expérience fluide. Philips Hue x Nanoleaf intègre Nanoleaf à votre écosystème Hue : quand un éclairage mural modulaire et expressif rencontre la commande connectée Philips Hue dans l’application Hue.

Panneaux lumineux muraux modulaires Nanoleaf intégrés à l’application Philips Hue, pour un éclairage d'ambiance coloré dans une salle à manger moderne.

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Module d'applique murale Philips Hue

Module d'applique murale Philips Hue

€39,99

Wall panel triangle starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel triangle starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

€239,98

Bientôt disponible

Wall panel hexagons starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

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€239,98

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Wall panel triangle starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel triangle starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

€289,97

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Wall panel triangle starter set (15 panels) + Philips Hue wall light module

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€339,96

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Wall panel hexagon starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

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Wall panel hexagon starter set (15 panels) + Philips Hue wall light module

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Art et ambiance en harmonie

Créez une œuvre murale Nanoleaf, intégrez-la à votre écosystème Philips Hue et faites-en un élément à part entière de votre ambiance, le tout commandé sans effort depuis l’application Hue. Incluez vos panneaux Nanoleaf aux scénarios de lumière, aux automatisations et aux horaires pour un éclairage connecté véritablement unifié.

Panneaux lumineux muraux modulaires Nanoleaf de forme hexagonale installés au-dessus d’un ordinateur de bureau, tandis que des barres lumineuses Philips Hue diffusent un éclairage d'ambiance qui baigne de lumière les murs d'un espace de travail à domicile moderne.

Module d'applique murale Philips Hue

Vous possédez déjà des panneaux muraux Nanoleaf Shapes Triangles, Mini Triangles ou Hexagons ? Utilisez le module d'applique murale Philips Hue pour intégrer vos formes Nanoleaf à votre écosystème Hue, les commander et les personnaliser en même temps que vos lampes Hue, le tout depuis l'application Hue.*

 

* Les autres formes de panneaux muraux Nanoleaf ne sont actuellement pas compatibles avec l'intégration du module d'applique murale Philips Hue.

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Kit de démarrage pour applique murale modulaire hexagonale Nanoleaf, associé à un lampadaire Philips Hue Signe gradient, qui illumine un salon contemporain de lumières connectées aux teintes roses et violettes.

Kits de démarrage

Vous n'avez pas encore de Nanoleaf ? Découvrez nos kits de démarrage Philips Hue x Nanoleaf. Chaque ensemble comprend 9, 12, 15 ou 18 Nanoleaf Triangles ou Hexagons, ainsi qu'un module d'applique murale Philips Hue. Tout ce dont vous avez besoin pour intégrer Nanoleaf dans votre installation Hue.

Des panneaux lumineux muraux modulaires hexagonaux Nanoleaf installés au-dessus d'un lit et des lampes de chevet Philips Hue diffusant une lumière connectée aux teintes roses, orange, jaunes et blanches.

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Nous sommes toujours heureux de vous aider ! Si vous avez besoin de plus de support pour intégrer Philips Hue et Nanoleaf, consultez d'autres questions et réponses ou contactez-nous. 

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Questions et réponses

Quels panneaux Nanoleaf sont compatibles avec le module d'applique murale Philips Hue ?

Combien de panneaux Nanoleaf puis-je commander avec un module d'applique murale Philips Hue ?

Comment installer des panneaux Nanoleaf et les ajouter à votre configuration Hue ?

Quelle commande et quelle personnalisation sont possibles avec les panneaux Nanoleaf ?

Collection d'ampoules Philips Hue, Hue Bridge et spot connecté

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