Créativité, commande et ambiance, le tout dans une expérience fluide. Philips Hue x Nanoleaf intègre Nanoleaf à votre écosystème Hue : quand un éclairage mural modulaire et expressif rencontre la commande connectée Philips Hue dans l’application Hue.
Philips Hue x Nanoleaf
Acheter Philips Hue x Nanoleaf
Art et ambiance en harmonie
Créez une œuvre murale Nanoleaf, intégrez-la à votre écosystème Philips Hue et faites-en un élément à part entière de votre ambiance, le tout commandé sans effort depuis l’application Hue. Incluez vos panneaux Nanoleaf aux scénarios de lumière, aux automatisations et aux horaires pour un éclairage connecté véritablement unifié.
Module d'applique murale Philips Hue
Vous possédez déjà des panneaux muraux Nanoleaf Shapes Triangles, Mini Triangles ou Hexagons ? Utilisez le module d'applique murale Philips Hue pour intégrer vos formes Nanoleaf à votre écosystème Hue, les commander et les personnaliser en même temps que vos lampes Hue, le tout depuis l'application Hue.*
* Les autres formes de panneaux muraux Nanoleaf ne sont actuellement pas compatibles avec l'intégration du module d'applique murale Philips Hue.
Kits de démarrage
Vous n'avez pas encore de Nanoleaf ? Découvrez nos kits de démarrage Philips Hue x Nanoleaf. Chaque ensemble comprend 9, 12, 15 ou 18 Nanoleaf Triangles ou Hexagons, ainsi qu'un module d'applique murale Philips Hue. Tout ce dont vous avez besoin pour intégrer Nanoleaf dans votre installation Hue.
Besoin d'aide ?
Nous sommes toujours heureux de vous aider ! Si vous avez besoin de plus de support pour intégrer Philips Hue et Nanoleaf, consultez d'autres questions et réponses ou contactez-nous.
En savoir plus sur Nanoleaf
Découvrez d’autres innovations en éclairage Nanoleaf.
Questions et réponses
Quels panneaux Nanoleaf sont compatibles avec le module d'applique murale Philips Hue ?
Quels panneaux Nanoleaf sont compatibles avec le module d'applique murale Philips Hue ?
Combien de panneaux Nanoleaf puis-je commander avec un module d'applique murale Philips Hue ?
Combien de panneaux Nanoleaf puis-je commander avec un module d'applique murale Philips Hue ?
Comment installer des panneaux Nanoleaf et les ajouter à votre configuration Hue ?
Comment installer des panneaux Nanoleaf et les ajouter à votre configuration Hue ?
Quelle commande et quelle personnalisation sont possibles avec les panneaux Nanoleaf ?
Quelle commande et quelle personnalisation sont possibles avec les panneaux Nanoleaf ?
Obtenir de l'aide
Nous sommes toujours heureux de vous aider ! Si vous avez besoin d'aide pour associer Philips Hue et Nanoleaf, consultez d'autres questions et réponses ou contactez-nous.