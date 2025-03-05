Sentez-vous plus en sécurité à la maison grâce aux serrures intelligentes Yale et à Philips Hue.
Philips Hue et Yale
Porte verrouillée, lumières éteintes
Les serrures intelligentes Yale et Philips Hue fonctionnent ensemble pour vous permettre d'entrer sans clé dans votre maison et de contrôler vos lumières lorsque vous allez et venez.
Faites fonctionner ensemble vos lumières et votre serrure
Configurez l'extinction des lumières lors de la fermeture de la porte ou leur allumage lorsque vous arrivez à la maison. Vous pouvez même partager l'accès à vos serrures Yale avec des amis de confiance et des membres de votre famille afin qu'ils reçoivent le même accueil chaleureux que vous !
Obtenir des serrures intelligentes Yale
Découvrez la collection de serrures intelligentes Yale afin de trouver celle qui convient le mieux à votre maison intelligente.
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Nous nous ferons toujours un plaisir de vous aider ! Si vous avez besoin de plus d'assistance pour associer Philips Hue et IFTTT, consultez d'autres questions et réponses ou contactez-nous.