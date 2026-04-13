A19 - Ampoule connectée E27 - 800
€20,96
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- Garantie 2 ans
À propos du A19 - Ampoule connectée E27 - 800
Lancez-vous avec le kit de recette Philips Hue Light. Avec l'ampoule E27 et l'interrupteur avec variateur inclus, vous pouvez faire défiler quatre recettes de lumière préréglées et profiter de la gradation sans fil. Connectez tout au pont Hue pour déverrouiller les fonctions intelligentes.
- White Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Jusqu’à 806 lumens*
- Lumière blanche, chaud-froid
- Contrôle intelligent avec Hue Bridge*
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8718699673208
Caractéristiques de l'ampoule
- Design
- A60
Dimensions de l'ampoule
- Dimensions (LxHxP)
- 60x110
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50 000
- Durée de vie nominale
- 25 000
Environnement
- Humidité fonctionnement
- 5 %<H<95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement
- -20 °C à 45 °C
Options/accessoires inclus
- Gradable avec l'application et la télécommande Hue
- Oui
Garantie
- 2 ans
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Temp. de couleur
- 2200-6500 K
- Type de source lumineuse
- LED
- Effets dynamiques
- Yes
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8718699673208
- Poids net
- 0,18 kg
- Poids brut
- 0,29 kg
- Hauteur
- 16,5 cm
- Longueur
- 7,5 cm
- Largeur
- 17,6 cm
- Code 12NC
- 929002216902
Consommation électrique
- Consommation en mode veille
- 0,5 W
Dimensions et poids du produit
- Diamètre total du produit
- 61 mm
- Largeur de la plaque de fixation
- 70 mm
- Hauteur de la plaque de fixation
- 115 mm
- Profondeur de la plaque de fixation
- 14 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Poids
- 72
- Fixation/culot
- E27
- IP du produit principal
- IP20
- Nombre maximal de lampes contrôlées
- 50 (nombre maximum par Hue Bridge)
L'ampoule
- Hauteur
- 110 mm
- Tension d'entrée
- 220V-240V
- Flux lumineux
- Lumière blanche froide à chaude
- Rendement en lumen
- 806 lm à 4 000 K
- Puissance max. en fonctionnement
- 8,5 W
- Facteur de puissance
- >0.5
- Mises à jour du logiciel
- Oui
- Démarrage
- Pleine luminosité instantanée
- Puissance
- 8,5 W
- Puissance équivalente
- 60 W
- Gradable intense
- Oui
L'interrupteur
- Piles fournies
- 1 x CR2450
- Bande de fréquence
- 1400-2483,5 MHz
- Durée de vie
- 50000 clicks
- Durée de vie totale avec des piles
- 3
- Options de montage
- pose libre
- Fonctions spéciales
- Non applicable
- Profondeur de l'interrupteur
- 11 mm
- Hauteur de l'interrupteur
- 92 mm
- Largeur de l'interrupteur
- 35 mm
- Poids avec plaque murale
- 67 g
- Poids de l'interupteur
- 37 g
- Zigbee Light Link
- IEEE 802.15.4 Protocol
Compatibilités
- Compatible HomeKit
- Yes
- Application Hue
- Android 10.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- Assistants vocaux (Hue Bridge requis)
- Amazon Alexa
- Norme Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Période de prise en charge des mises à jour logicielles
- Minimum of 60 months after introduction date, except Hue bridge minimum of 36 months after introduction date
- Nombre d’accessoires connectables
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- iOS, Android
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Product Documentation
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement