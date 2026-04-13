Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (800) + interrupteur avec variateur
€69,96
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- Garantie 2 ans
À propos du Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (800) + interrupteur avec variateur
Lancez votre système d’éclairage intelligent avec ce kit de démarrage, qui comprend trois ampoules intelligentes à lumière blanche douce, le pont Hue et un interrupteur. C’est un kit complet pour un contrôle personnalisé de votre éclairage intérieur et de toutes ses fonctions.
- White
- Jusqu’à 800 lumens*
- Lumière blanche et chaude
- Hue Bridge inclus
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8718696785232
Caractéristiques de l'ampoule
- Design
- A60
Dimensions de l'ampoule
- Dimensions (LxHxP)
- 61x110
Design et finition
- Couleur principale du produit
- Blanc
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50 000
- Durée de vie nominale
- 25 000
Environnement
- Humidité fonctionnement
- 5 %<H<95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement
- -10 °C - 45° C
Options/accessoires inclus
- Gradable avec l'application et la télécommande Hue
- Oui
Garantie
- 2 ans
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- ≥80
- Temp. de couleur
- 2700 K
- Lumens à 2 700 K
- 806
- Type de source lumineuse
- LED
- Effets dynamiques
- Yes
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8718696785232
- Poids net
- 0,55 kg
- Poids brut
- 0,76 kg
- Hauteur
- 10,1 cm
- Longueur
- 21 cm
- Largeur
- 21 cm
- Code 12NC
- 929001821604
Informations figurant sur l'emballage
- EAN
- 8718696785232
Consommation électrique
- Consommation en mode veille
- 0,5 W
- Classe énergétique
- F
Dimensions et poids du produit
- Diamètre total du produit
- 61 mm
- Largeur de la plaque de fixation
- 70 mm
- Hauteur de la plaque de fixation
- 115 mm
- Profondeur de la plaque de fixation
- 14 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Poids
- 67
- Fixation/culot
- E27
- IP du produit principal
- IP20
- Numéro d’enregistrement EPREL
- 400273
- Options de montage
- Sur un mur, Sur pied
- Nombre maximal de lampes contrôlées
- 50 (nombre maximum par Hue Bridge)
Le pont
- Bridge de bande de fréquence
- 2400-2483.5 MHz
- Hauteur
- 26 mm
- Longueur x largeur
- 88 x 88 mm
- Nombre max. d'ampoules
- 50
- Options de montage
- Bureau, Sur un mur
- Adaptateur secteur
- 100–240 V CA / 50–60 Hz
- Consommation électrique
- 250mA max
L'ampoule
- Hauteur
- 110 mm
- Tension d'entrée
- 220V-240V
- Flux lumineux
- Éclairage blanc doux
- Rendement en lumen
- 806 lm
- Puissance max. en fonctionnement
- 9 W
- Facteur de puissance
- >0.5
- Mises à jour du logiciel
- Oui
- Démarrage
- Pleine luminosité instantanée
- Puissance
- 9 W
- Puissance équivalente
- 60 W
- Gradable intense
- Non
L'interrupteur
- Piles fournies
- 1 x CR2450
- Bande de fréquence
- 2400-2483,5 MHz
- Durée de vie
- 50.000 clicks
- Durée de vie totale avec des piles
- 3
- Options de montage
- mur, pose libre
- Fonctions spéciales
- Non applicable
- Profondeur de l'interrupteur
- 11 mm
- Hauteur de l'interrupteur
- 92 mm
- Largeur de l'interrupteur
- 35 mm
- Poids avec plaque murale
- 67 g
- Poids de l'interupteur
- 37 g
- Zigbee Light Link
- IEEE 802.15.4 Protocol
Compatibilités
- Compatible HomeKit
- Yes
- Application Hue
- Android 10.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- Assistants vocaux (Hue Bridge requis)
- Amazon Alexa, Assistant Google, Microsoft Cortana (via pont Hue)
- Norme Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Période de prise en charge des mises à jour logicielles
- Minimum of 60 months after introduction date, except Hue bridge minimum of 36 months after introduction date
- Nombre d’accessoires connectables
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- iOS, Android
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Product Documentation
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement