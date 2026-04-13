Philips Hue Play Gradient Lightstrip 65”

Gros plan de l'avant de LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Gradient Lightstrip 65”
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À propos du Philips Hue Play Gradient Lightstrip 65”

Explorez l’univers du divertissement Hue à domicile avec le Play gradient lightstrip. Ce ruban lumineux TV à dégradé crée des effets d’éclairage de façade colorés qui s’harmonisent parfaitement avec le contenu des films et des séries, grâce à la technologie RVBWWIC. Profitez de scènes lumineuses qui prennent vie avec des tons éclatants, alors que les moments plus sombres instaurent une ambiance grâce à une gradation très poussée. Chromasync assure la correspondance des couleurs entre plusieurs lampes hue. Synchronisez vos lampes à votre manière avec l’app Hue Sync TV, Hue Screen Sync ou le HDMI sync box. Lorsque la synchro n’est pas activée, utilisez le lightstrip pour une ambiance lumineuse et une expérience de visionnage agréable. Installez la bande lumineuse à l’arrière de votre téléviseur en la découpant et en la fixant avec les supports inclus. Contrôlez et personnalisez facilement avec l’application Hue primée.

  • Effets d'éclairage dégradés
  • Technologie RGBWWIC
  • Correspondance précise des couleurs Chromasync
  • Convient aux téléviseurs jusqu’à 65 pouces
  • Dispositif de synchronisation et application Hue nécessaires

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Caméra sans fil Secure 2K

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Compatible avec les éclairages Philips Hue
Résolution vidéo 2K
Intérieur et extérieur

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Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 65"

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Effets de dégradé ultra-doux
Technologie OmniGlow
Précision Chromasync
App ou appareil de synchronisation requis

€159,99

Panneau de plafond Tento carré - petit

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Gradation en douceur
29,5 x 29,5 cm
Jusqu’à 1 340 lumens
Profil synthétique

€89,99

Offre
Plafonnier fin Hue Devote M

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Distribution uniforme de la lumière
⌀ 42,1 cm
Jusqu’à 2900 lumens
Matière synthétique en blanc mat

€129,99

Panneau de plafond rond Tento WCA LED 42,1 cm blanc

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Une subtile lueur orientée vers le haut
⌀42,1 cm
Jusqu’à 3 100 lumens
Profil synthétique

€149,99

Bridge Pro

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Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

€149,99

Nouveau
Grand lampadaire Hue Play

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Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box

€149,99

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