Philips Hue Play Gradient Lightstrip 85”

Gros plan de l'avant de LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Gradient Lightstrip 85”
Bientôt disponible

Découvrez quand vous pouvez commander

Recevez un e-mail lorsque ce produit sera de nouveau en stock. Nous ne vous enverrons cet e-mail qu’une seule fois — consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.

Avis concernant la confidentialité Philips Hue

À propos du Philips Hue Play Gradient Lightstrip 85”

Explorez l’univers du divertissement Hue à domicile avec le Play gradient lightstrip. Ce ruban lumineux TV à dégradé crée des effets d’éclairage de façade colorés qui s’harmonisent parfaitement avec le contenu des films et des séries, grâce à la technologie RVBWWIC. Profitez de scènes lumineuses qui prennent vie avec des tons éclatants, alors que les moments plus sombres instaurent une ambiance grâce à une gradation très poussée. Chromasync assure la correspondance des couleurs entre plusieurs lampes hue. Synchronisez vos lampes à votre manière avec l’app Hue Sync TV, Hue Screen Sync ou le HDMI sync box. Lorsque la synchro n’est pas activée, utilisez le lightstrip pour une ambiance lumineuse et une expérience de visionnage agréable. Installez la bande lumineuse à l’arrière de votre téléviseur en la découpant et en la fixant avec les supports inclus. Contrôlez et personnalisez facilement avec l’application Hue primée.

  • Effets d'éclairage dégradés
  • Technologie RGBWWIC
  • Correspondance précise des couleurs Chromasync
  • Convient aux téléviseurs jusqu’à 85 pouces
  • Dispositif de synchronisation et application Hue nécessaires

Produits tendances

Offre
Flamme - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)

Flamme - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)

Éclairage blanc doux
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€34,99

€20,99

Momentanément en rupture de stock

Offre
Globe G93 - Ampoule connectée E27

Globe G93 - Ampoule connectée E27

Blanc froid à chaud
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€47,99

Offre
Iris cuivre édition spéciale

Iris cuivre édition spéciale

LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€149,99

Nouveau
Grand lampadaire Hue Play

Grand lampadaire Hue Play

Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box

€149,99

Bouton intelligent

Bouton intelligent

Alimenté par batterie
45 mm
Conception mate
Fixation magnétique ou avec support

€21,99

Offre
Prise intelligente

Prise intelligente

Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€39,99

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay