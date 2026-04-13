Pack : Prise intelligente pack de 3

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À propos du Pack : Prise intelligente pack de 3

Ce petit accessoire sans prétention vous permet de transformer n’importe quelle lampe – même celle dans laquelle vous ne pouvez pas placer une ampoule Hue – en une lampe intelligente afin que vous puissiez la contrôler via l’application Hue ou la voix. Utilisez le Bluetooth pour contrôler instantanément la lumière ou connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller d’autres fonctions.

  • Hue Bridge activé
  • Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

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Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
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