Pack : Prise intelligente pack de 3
Le prix actuel est €119,97
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À propos du Pack : Prise intelligente pack de 3
Ce petit accessoire sans prétention vous permet de transformer n’importe quelle lampe – même celle dans laquelle vous ne pouvez pas placer une ampoule Hue – en une lampe intelligente afin que vous puissiez la contrôler via l’application Hue ou la voix. Utilisez le Bluetooth pour contrôler instantanément la lumière ou connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller d’autres fonctions.
- Hue Bridge activé
- Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871779
Informations produit
- Hue Prise intelligente
- 3
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Offre
Prise intelligente
Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
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