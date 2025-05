Vuoi configurare la retroilluminazione della tua TV? È disponibile una vasta serie di luci smart Hue che puoi utilizzare come retroilluminazioni LED per la TV e l'area di intrattenimento, dalle strisce luminose LED alle lampade da tavolo e alle lampade da terra smart.

Rendi la tua TV il centro di intrattenimento del soggiorno montando una Hue lightstrip plus sul retro dello schermo. Utilizzando la striscia LED che proietta la luce sulla parete dietro la TV, puoi ottenere un bellissimo contorno luminoso e impostarlo sul tono o sull'intensità che preferisci. La Lightstrip è flessibile, quindi puoi piegarla, cambiarne la forma, tagliarla ed estenderla in base allo schermo o all'unità di intrattenimento. Le barre luminose Play sono lampade LED compatte e sottili, progettate per essere posizionate in verticale o in orizzontale: perfette per creare pozze di luce colorata su ciascun lato del televisore o persino dietro lo schermo. Analogamente alle Play light bars, la luce d'accento Hue Go è un'aggiunta compatta al tuo spazio di visione e puoi utilizzarla per creare un effetto di retroilluminazione della TV. Posizionane una su ciascun lato della TV e puntale verso la parete per creare un tocco colorato di luce diffusa dietro lo schermo della TV. Per fare lampeggiare, aumentare o diminuire l'intensità e cambiare colore delle luci smart Hue in sincronia con il contenuto sullo schermo, utilizza la Hue Sync desktop app o la Hue Sync mobile app associata a una Philips Hue Play HDMI sync box.