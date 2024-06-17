Niente fa pensare a dicembre come le luci natalizie per esterni a casa tua. Scegli i colori che si abbinano all'esterno della tua casa: infila luci più grandi lungo la grondaia del tetto, poi luci più piccole a forma di ghiacciolo sotto per un aspetto nitido e pulito o usa luci arcobaleno per un'atmosfera non tradizionale.
Idea brillante : le luci connesse per esterni Philips Hue possono migliorare facilmente la tua configurazione d'illuminazione natalizia per esterni. Imposta luci con funzionalità cromatiche, come per esempio i faretti Lily ai toni a tema natalizio per dare davvero un'atmosfera festosa alla tua casa.
Crea un tema tradizionale rosso e verde, diventa moderno con una scena blu argentata o usa una tavolozza di colori completamente diversa per Natale con l'applicazione Philips Hue. Il modo in cui decori la tua casa per Natale è personale e così il modo in cui usi le luci natalizie connesse.
Altre ispirazioni natalizie da Philips Hue