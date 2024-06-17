Stanco di strisciare sotto l'albero per collegare le luci? O stare in punta di piedi per staccare la spina prima di andare a letto? Con Philips Hue Smart Plug, quei problemi legati all'albero di Natale sono finiti da tempo. Collega le luci dell'albero alla presa connessa Hue per accenderle e spegnerle con facilità e senza aghi tra i capelli.

Hue Smart Plug ti consente di controllare le luci dell'albero di Natale proprio come faresti con qualsiasi altra luce Philips Hue: con l'app Hue, un accessorio connesso o la tua voce.

Idea brillante : imposta una routine nell'app Hue che accende le luci dell'albero di Natale appena prima di svegliarti al mattino e le spegne quando vai a letto, automaticamente.