Idee per le luci di Natale per un paese delle meraviglie invernale a casa

10 novembre 2023

Il Natale è un periodo speciale dell'anno per molti: puoi ricordare i Natali passati con la famiglia mentre decori insieme l'albero e la casa. Quest'anno, rendi le festività natalizie ancora più memorabili provando queste idee per decorare le luci di Natale per le tue tradizioni.

Un soggiorno addobbato per Natale con luci blu, verdi e rosse.

Controlla le luci del tuo albero di Natale con Hue Smart Plug

Stanco di strisciare sotto l'albero per collegare le luci? O stare in punta di piedi per staccare la spina prima di andare a letto? Con Philips Hue Smart Plug, quei problemi legati all'albero di Natale sono finiti da tempo. Collega le luci dell'albero alla presa connessa Hue per accenderle e spegnerle con facilità e senza aghi tra i capelli. 

Hue Smart Plug ti consente di controllare le luci dell'albero di Natale proprio come faresti con qualsiasi altra luce Philips Hue: con l'app Hue, un accessorio connesso o la tua voce.

Idea brillante : imposta una routine nell'app Hue che accende le luci dell'albero di Natale appena prima di svegliarti al mattino e le spegne quando vai a letto, automaticamente.

Regali di Natale sotto un albero illuminato da una luce connessa Hue Go.

Passa a Hue - Vai tra i regali

L'apertura dei regali è una delle parti più attese del Natale. Rendi il tesoro sotto l'albero ancora più allettante annidando Hue Go tra i doni. Inclina le luci connesse tra i rami per aggiungere un tocco unico al tuo arredamento natalizio.

Idea brillante : Se i bambini sono un po' troppo interessati ai regali che li aspettano sotto l'albero, installa Hue motion sensor accanto a Hue Go. Quando si avvicinano troppo, le luci si accendono e sapranno che Babbo Natale li sta osservando.

Crea un'atmosfera festosa con le strisce luminose

Abbandona le tradizionali luci natalizie e usa invece le strisce luminose. Poiché la striscia luminosa è flessibile, puoi intrecciarla nella tua ghirlanda o infilarla dietro l'albero. Mettine una dietro un tavolino o un mobiletto e posiziona i tuoi soprammobili natalizi davanti: puoi anche mettere neve finta sopra per un bagliore extra!

Idea brillante : quando imposti la scena nella stanza, tocca l'icona di riproduzione nella scheda della scena per renderla dinamica. Le tue luci colorate passeranno attraverso i colori di quella scena per aggiungere drammaticità al tuo arredamento natalizio.

Dai al tuo centrotavola natalizio una luce accogliente

Nessuna cena di Natale è completa senza un centrotavola festivo, quindi, sia che tu crei la tua composizione oppure opti per un bouquet acquistato in negozio, puoi illuminarlo con la luce soffusa di una lampada a sospensione Flourish. Meglio ancora: la lampada a sospensione Flourish presenta milioni di colori di luce, così puoi completare il tuo centrotavola con la tonalità giusta.

Idea brillante : se disponi di più luci Philips Hue nel tuo sistema d'illuminazione connessa, potresti separarle nelle stanze corrispondenti nell'app Hue. Crea una zona per includere tutte le luci nell'area della tua decorazione natalizia per creare rapidamente l'allegria natalizia in tutta la casa.

Decorazioni natalizie messe in risalto da un'elegante lampada da tavolo illuminata di verde.

Illumina le decorazioni con una lampada da tavolo Iris

La lampada da tavolo Iris dispone di una discreta retroilluminazione e di una luce principale, meglio se puntata verso il muro, così puoi accentuare il tuo arredamento natalizio come preferisci. Angolalo nel tuo piccolo villaggio di Natale o lascialo scorrere sul muro dietro la tua statuetta preferita del pupazzo di neve.

Idea brillante : fai nevicare! Attacca i fiocchi di neve di carta al soffitto con la lenza, ma assicurati di posizionarli tra il muro e la lampada da tavolo Iris. Quando la luce splende, i fiocchi di neve creano ombre interessanti sul muro dietro di loro per un look invernale.

Decorazioni natalizie su un portico con illuminazione connessa per esterni.

Idee per l'illuminazione natalizia in esterno per illuminare la strada a Rudolph

Niente fa pensare a dicembre come le luci natalizie per esterni a casa tua. Scegli i colori che si abbinano all'esterno della tua casa: infila luci più grandi lungo la grondaia del tetto, poi luci più piccole a forma di ghiacciolo sotto per un aspetto nitido e pulito o usa luci arcobaleno per un'atmosfera non tradizionale.

Idea brillante : le luci connesse per esterni Philips Hue possono migliorare facilmente la tua configurazione d'illuminazione natalizia per esterni. Imposta luci con funzionalità cromatiche, come per esempio i faretti Lily ai toni a tema natalizio per dare davvero un'atmosfera festosa alla tua casa.

Crea un tema tradizionale rosso e verde, diventa moderno con una scena blu argentata o usa una tavolozza di colori completamente diversa per Natale con l'applicazione Philips Hue. Il modo in cui decori la tua casa per Natale è personale e così il modo in cui usi le luci natalizie connesse.

Altre ispirazioni natalizie da Philips Hue

